ФОТО, ВИДЕО: Торжественное открытие и ночная поездка на новом колесе обозрения в Таллине

Delfi Turgid
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ФОТО, ВИДЕО: Торжественное открытие и ночная поездка на новом колесе обозрения в Таллине
Foto: Foto: Karli Saul, Scanpix

Сегодня, 11 апреля, в 12:00 на крыше торгового и развлекательного центра T1 Mall of Tallinn откроется колесо обозрения Super Skypark под названием Skywheel of Tallinn, пишет портал rus.delfi.ee. В среду вечером прошло его торжественное открытие, где у гостей была возможность прокатиться на колесе и посмотреть на ночной Таллинн.

Всего за 10 евро аттракцион позволит посетителям подняться на высоту в 120 метров над уровнем моря и насладиться панорамой столицы под новым углом.


T1 Mall of Tallinn — первый в Европе центр, на крыше которого установлено колесо обозрения. В мире в целом таких центров всего пять, и все они находятся в Азии.

Колесо обозрения Skywheel of Tallinn с 27 гондолами открыто ежедневно с 10:00 до 22:00, как и расположенный под ним развлекательный центр для всей семьи Super Skypark. Обычный билет на колесо обозрения стоит 10 евро. Дети до трех лет могут прокатиться бесплатно. Семейный билет для родителей с детьми стоит 28 евро. Для групп из более 12 человек одна поездка обойдется в 7 евро с человека. Для школьных групп, которые тут ждут по рабочим дням до 16:00, цена поездки на одного человека — 4 евро.


Билеты можно приобрести в главной кассе Super Skypark и в магазине, а также информационных киосках Т1. В течение этой недели продажа билетов также откроется на сайтах www.vaateratas.ee и www.skywheeloftallinn.com.

Обычная гондола колеса обозрения вмещает шесть человек. В гондолу можно с удобством попасть и на инвалидном кресле. Вдоль обеих стен гондолы расположены комфортные откидные диваны — поэтому в гондоле можно как стоять, так и сидеть. Даже в самую холодную погоду все гондолы обогреваются, а в летнюю жару в них работают кондиционеры.

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