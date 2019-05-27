В Швеции соорудили ресторан McDonald's площадью 50 на 50 сантиметров. Это полноценный пчелиный улей.
Популярный общепит называет этот филиал самым маленьким в мире, но создан он не для красивого словца: инициатива направлена на сохранение популяции пчел. В шведской сети McDonald's на крышах некоторых ресторанов хорошим тоном стало устанавливать на крыше ульи — это помогает уменьшить плохое воздействие на окружающую среду, сообщает портал 34travel.me.
Маленькое сооружение полностью копирует привычный дизайн. Улей выполнен в корпоративных цветах McDonald's и украшен буквой M на крыше. По фасаду расклеены рекламные афиши, а сбоку даже пристроился McDrive. Внутри находятся около десяти пчелиных сот. Улей способен "обслуживать" тысячи насекомых.
Улей-ресторан разработало креативное агентство NORDDDB. Его открытие приурочили ко Всемирному дню пчел — 20 мая. На следующий день "ресторан" продали с аукциона, средства ушли на благотворительность.
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