ФОТО, ВИДЕО: Вот это высота! Самая первая поездка на колесе обозрения торгового центра T1 Mall of Tallinn

Сборка первых деталей колеса обозрения Super Skypark на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn началась на прошлой неделе. Несмотря на то, что монтажные работы еще продолжаются, фотографу Delfi удалось прокатиться на аттракционе.

Колесо обозрения было построено на голландской фабрике и по частям транспортировано в Эстонию.

Торговый центр T1 Mall of Tallinn станет первым в Европе торговым центром, на крыше которого в качестве ориентира и развлечения находится колесо обозрения. Всего в мире насчитывается лишь пять таких центров и все они находятся в Азии.

Всего у колеса обозрения будет 27 люлек (плюс одна ВИП-люлька), оснащенных кондиционером и системой отопления. Каждая люлька вмещает до шести человек. В люльку можно заехать и на инвалидном кресле.

Строительство колеса частично профинансировал Фонд регионального развития ЕС.

Для посетителей колесо будет открыто в апреле.

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