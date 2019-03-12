ФОТО: Впервые в Европе. В Эстонии на крыше торгового центра установят колесо обозрения

Delfi Turgid
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ФОТО: Впервые в Европе. В Эстонии на крыше торгового центра установят колесо обозрения
Foto: Andres Putting

Сегодня на крыше одного из торговых центров Таллина - T1 - началась установка колеса обозрения. На этой неделе на крышу будут подняты все части колеса, а на следующей начнется их сборка, которая продлится предположительно две недели, пишет rus.delfi.ee.

Колесо обозрения было построено на голландской фабрике и по частям транспортировано в Эстонию.

Торговый центр T1 Mall of Tallinn станет первым в Европе торговым центром, на крыше которого в качестве ориентира и развлечения установлено колесо обозрения. Всего в мире насчитывается лишь пять таких центров и все они находятся в Азии.

Всего у колеса обозрения будет 27 люлек (плюс одна ВИП-люлька), оснащенных кондиционером и системой отопления. Каждая люлька вмещает до шести человек. В люльку можно заехать и на инвалидном кресле.

Строительство колеса частично профинансировал Фонд регионального развития ЕС.

Для посетителей колесо будет открыто в апреле.

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Delfi Turgid

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