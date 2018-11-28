ФОТО. Замуровали, демоны! Зажатое между скал небольшое французское поместье

Delfi Turgid
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ФОТО. Замуровали, демоны! Зажатое между скал небольшое французское поместье
Foto: Vida Press

Где только люди не строят себе дома: на отвесных скалах, на деревьях, на крышах других домов или, наоборот, в глубоких ущельях... а вот во французском регионе Бретань, в деревне Плугрескан есть домик, втиснутый между двух небольших скал (или камней – кому как нравится).

Это миниатюрное поместье Caster Meur, известное cреди местных жителей как "Дом между скал" (La Maison du Gouffre), было построено почти 160 лет назад.

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A post shared by Dieter Schmolke (@dieterschmolke) on Oct 26, 2017 at 1:56pm PDT

Почему его первый владелец решил возвести свой дом именно в этом узком проходе, сказать трудно. Возможно, так он пытался сэкономить на доковых стенках для собственного дома, а, возможно, посчитал, что скалы станут дополнительной защитой от сильных штормов, которые на этом побережье не редкость.

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A post shared by Anais Villaseca (@anaisvillaseca) on Apr 10, 2017 at 2:26pm PDT

Кроме того, можно сказать, что домику повезло – его никогда не пытались продать и он до сих пор принадлежит прямым потомкам самого первого владельца поместья. Раньше в него даже пускали посетителей – посмотреть на это странное сооружение изнутри.

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A post shared by Guy Tobin (@guytobin2) on Jan 13, 2018 at 3:47am PST

Но однажды, во время осмотра здания, туристы умудрились повредить перекрытия на крыше, и нынешняя владелица домика добилась того, что домик признали частной собственностью, и закрыла в него доступ для посетителей.

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A post shared by Zala (@zalazalla) on Sep 5, 2018 at 2:11pm PDT

Впрочем, приехать полюбоваться на него снаружи никто не запрещает, и туристы приезжают сюда до сих пор.

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A post shared by @marija_may_ on Jun 17, 2015 at 2:14am PDT

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Delfi Turgid

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