Главное — безопасность: в какие страны в этом году лучше не ездить

Delfi Turgid
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Главное — безопасность: в какие страны в этом году лучше не ездить
Foto: Lê Tân / cc

Если вы планируете путешествие за границу, то в первую очередь проверьте уровень безопасности конкретного государства. Tūrismagids рассказывает, какие страны и территории по соображениям безопасности в 2019 году лучше не посещать.

Компания International SOS в сотрудничестве с предприятием Control Risk создала карту риска для путешественников, основанную на нескольких аспектах – угрозе терроризма, общественных беспорядках и уровне преступности. Кроме того, учитывается эффективность служб безопасности страны и экстренной помощи, а также способность властей реагировать в случаях природных катастроф. Всего обозначено пять категорий риска: незначительный риск (зеленый), низкий (желтый), средний (оранжевый), высокий (красный) и экстремальный (темно-красный).

В категорию "незначительного риска" попали такие страны, как Люксембург, Дания, Словения, Швейцария, Норвегия, Финляндия, Исландия и Гренландия.

В категорию "низкого риска" попали страны с низким уровнем насилия и преступности, эффективными службами экстренной помощи и очень редкими угрозами терроризма. Это Латвия, Эстония, Литва, Германия, Франция, Иран, Китай, США, Канада и многие другие.

Как страны "среднего риска" отмечены Россия, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и другие. В свою очередь "страны высокого риска", главным образом находятся в Африке (в том числе часть территории Египта) и в центральной Америке (в том числе часть территории Мексики, а также Венесуэла). Латвийское Министерство иностранных дел в связи с ситуацией в Венесуэле настоятельно призывает не посещать это государство, а гражданам, которые там находятся, предлагает оценить возможность выезда из страны, так как ситуация в любой момент может ухудшиться.

В категорию стран с "экстремальным уровнем риска" вошли Афганистан, Сирия, Ливия, Мали и другие. Более подробно с этой картой можно ознакомиться здесь.

Главное — безопасность: в какие страны в этом году лучше не ездить
Foto: Ekrānuzņēmums
(скриншот сделан 30.01.2019, на интерактивной карте информация обновляется регулярно)

Перед поездкой за границу МИД Латвии советует:

  • убедиться, что путешествия по конкретной стране (или ее части) безопасны;
  • проверить срок действия своих документов;
  • выяснить в Службе госпогранохраны, какие документы нужны на ребенка;
  • узнать, нужна ли виза и где ее получать;
  • оформить страховку на путешествие и Европейскую карту страхования здоровья;
  • дополнительно оформить частную страховку;
  • выяснить, какие нужны прививки;
  • зарегистрироваться в Консульском регистре МИДа;
  • в случае чрезвычайной ситуации звонить на круглосуточный телефон Консульского департамента;
  • установить в телефоне приложение "Ceļo droši".

Что делать за границей в случае кризисной ситуации?

Если в том месте, где вы находитесь, произошло стихийное бедствие, теракт или какая-либо другая непредвиденная кризисная ситуация, то важно, во-первых, сообщить своим близким, что с вами все в порядке. Если человек не зарегистрировался в Консульском регистре МИДа, то Консульский департамент не может с ним связаться и проверить, не пострадал ли он. Поэтому Министерство иностранных дел призывает в таких ситуациях использовать хотя бы социальные сети, чтобы сообщить, что с вами все в порядке.

Также, если возможно, желательно следить за актуальной информацией в стране, где вы находитесь. В свою очередь, если вам необходима помощь, то следует звонить на круглосуточный дежурный телефон Консульского департамента (+371 26337711). В кризисных случаях представители Консульского департамента также призывают связаться с посольством Латвии в соответствующей стране.

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Delfi Turgid

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