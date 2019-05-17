Города грехов: 7 мест, в которых круто быть плохим

Это история не только про похоть. Она еще про обжорство, жадность, праздность, ярость, зависть и гордость. Семь грехов обыгрываются в разных религиях и культурах, становятся краеугольными камнями книг и фильмов. Портал DELFI представляет семь городов, которые больше всего соответствуют всем этим грехам.
Похоть: Хауорт (Англия)
Удивлены? В самом деле — есть же Берлин, Амстердам, Бангкок, наконец. Почему же Хауорт, маленький городок в Йоркшире, известный как родина сестер Бронте? А потому, что в 2007 году у Йоркширского туристического бюро хватило наглости (тоже должно считаться грехом) построить рекламную кампанию графства на теме семи грехов. И несчастный Хауорт был выбран гениями маркетинга как синоним похоти. Что ж, они сами выбрали свою судьбу…
TagsБелоруссия Великобритания Монако США
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