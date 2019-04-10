Грабители украли из самолета несколько миллионов евро

Delfi Turgid
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Грабители украли из самолета несколько миллионов евро
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро. Об этом сообщает Austria Presse Agentur со ссылкой на представителя авиакомпании Austrian Airlines.

Отмечается, что трое грабителей в камуфляжной одежде и масках пробрались к самолету, и, угрожая сотрудникам, украли деньги из багажного отделения. При попытке побега с места преступления они начали перестрелку с полицией.

В результате один из преступников был убит. Отмечается, что он был вооружен автоматом, гранатами и несколькими магазинами с патронами. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

В 2013 году из французского пассажирского самолета украли 44 килограмма золотых слитков стоимостью 1,6 миллиона евро. Пропажу обнаружили только при разгрузке.

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Delfi Turgid

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