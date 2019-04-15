Грузчик заскучал в аэропорту и занялся физкультурой на багажной ленте

Сотрудник аэропорта заскучал и решил поотжиматься в перерыве между погрузкой багажа в самолет. Видеоролик, снятый в Манчестере, опубликовало издание Express.
На кадрах видно, как мужчина, находящийся в багажном отсеке самолета easyJet, интенсивно выполняет отжимания, пока чемоданы поднимаются по багажной ленте.
Как рассказал автор ролика Энди Ли, он снял видео из окна Манчестерского аэропорта в Великобритании.
Baggage handler does push-ups between flights#Manchester #UK #easyjet pic.twitter.com/NpNZoNticF— Ruptly (@Ruptly) 9 апреля 2019 г.