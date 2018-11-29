Грузинская борьба, казахские обряды и музыка регги стали культурным наследием человечества

Delfi Turgid
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Грузинская борьба, казахские обряды и музыка регги стали культурным наследием человечества
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

ЮНЕСКО внесла регги, грузинскую борьбу чидаоба и традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

В качестве нематериального наследия человечества ЮНЕСКО обычно признает уникальные обычаи различных народов мира, которые стоят того, чтобы обратить на них пристальное внимание. В этот раз таких обычаев оказалось аж шесть штук:

Чидаоба - грузинская борьба (Грузия): Грузинская борьба представляет собой древний вид единоборств и сочетает в себе элементы борьбы, музыки, танцев, а также требует ношения специальной одежды. Теперь это зрелищный спорт, распространенный в деревнях и общинах по всей Грузии. Он основан на рыцарском кодексе поведения и сопровождается оживленной музыкой, усиливающей динамику состязания. Грузинскую борьбу отличает от других боевых видов единоборств использование определенных захватов, сочетание которых показывает креативность борцов. Чидаоба также играет ключевую роль в поддержании здорового образа жизни.

Хёрлинг (Ирландия): Хёрлинг - командный вид спорта. Игроки двух команд бьют деревянными клюшками (хёрли) по маленькому мячу (шлитар) с целью попасть по воротам противника. Если раньше количество игроков не регулировалось, то теперь во взрослых командах играют по 15 человек на хорошо размеченном поле. Навыки игры приобретаются во время тренировок и соревнований. Гэльская атлетическая ассоциация и Ассоциация камоги играют ключевую роль в распространении ценностей и навыков хёрлинга.

Ямайская музыка регги (Ямайка): Ямайская музыка регги берет свое начало в культуре маргинализованных групп, главным образом, Восточного Кингстона. Ямайская музыка регги сочетает в себе музыкальные стили ранних ямайских форм, а также карибские и североамериканские влияния. Регги неизменно играет роль социального комментария, является средством душевной разрядки и продолжающегося восхваления Бога, предоставляя возможность вступить в неё каждому. Начиная с раннего возраста, учащихся обучают исполнению регги, а фестивали и концерты поддерживают жизнеспособность этого музыкального направления.

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Традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов (Казахстан): Традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов знаменуют завершение старого и начало нового ежегодного брачного цикла лошадей.Предваряющиеся празднованиями на протяжении всего года, обряды состоят из трех частей: "бие байлау", древнего обряда "первого доения"; "айгыр косу", обряда, посвященного присоединению жеребцов к стаду ("сватовство жеребца") и "кымыз мурындык", обряда "первого кумыса" (кисломолочного напитка из кобыльего молока). В результате перехода от кочевого образа жизни к оседлому в XX веке, конезаводчики адаптировали традиционные брачные обряды лошадей к современным условиям.

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