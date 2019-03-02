Хорошо, что не рядом. 13 вулканов, которые готовы взорваться в любой момент

Вулканы редко извергаются без какого-либо предупреждения — подъема магмы, подземных толчков, облака пепла. Геологи внимательно следят за этими 13 активными вулканами, часть из которых уже извергается, пишет Reader's Digest.

Багана

Багана является одним из семи действующих вулканов на острове Бугенвиль в Папуа — Новой Гвинее. С 1842 года он извергался 22 раза — обычно со взрывом, а иногда и с выбросами лавы. Этот вулкан имеет форму лавового конуса и извергается почти постоянно с 1972 года, а с начала декабря 2018 года он выбрасывает пепел и газ.

Карангетанг

Foto: AFP/Scanpix/LETA

В конце декабря 2018 года ученые-вулканологи подняли уровень опасности для стратовулкана Карангетанг в Индонезии, расположенной возле Тихоокеанского огненного кольца. С 1675 года зарегистрировано более 40 извержений Карангетанга. Наиболее мощное извержение было в 1992 году. На момент написания этой статьи вулкан имеет третий уровень опасности (из 4). Из его главного кратера идет густой дым, а утром 7 февраля поток лавы достиг моря.

Килауэа

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Чрезвычайно активный щитовой вулкан на Гавайях временно находится в состоянии покоя. Летом 2018 года высокая активность потока лавы привела к обрушению его кратера, и сейчас вулкан отдыхает (уровень опасности — 2), но жители Гавайских островов знают, что низкая активность (в данном случае, небольшой дым) не означает, что вулкан будет вести себя тихо и дальше.

Большой Ситкин

Стратовулкан Большой Ситкин расположен на Алеутских островах Аляски и, согласно данным Геологической службы США, находится в "состоянии вулканической нестабильности с 3 сентября 2018 года". За вулканом сейчас пристально наблюдают из-за небольших землетрясений, которые произошли под ним в августе 2018 года, что в конечном итоге привело к небольшому фреатическому взрыву, то есть к выбросу пара.

Майон

Foto: Shutterstock

Стратовулкан Майон на Филиппинах утром 27 декабря 2018 года извергался дважды, выпуская пепел и пар. Хотя в данный момент уровень его опасности — 2 ("умеренный"), ученые предупредили, что вулкан может взорваться в любой момент. Этот вулкан за последние 400 лет он извергался более 50 раз и имеет "постоянную опасную зону" в 6 километров, а также "расширенную опасную зону" в 7 километров, но лучше держаться от него еще дальше.

Вулкан Агунг

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Агунг — стратовулкан на острове Бали, в Индонезии, который в последние годы регулярно извергается. Самые свежие извержения зарегистрированы 21 и 22 января (власти повысили уровень опасности до 3) — гора выпустила 2-километровое облако пепла. Скорее всего, в ближайшее время это может произойти снова.

Вулкан Кливленд

На карте полуострова Аляска и Алеутских островов виден целый ряд действующих вулканов; и вулкан Кливленд сейчас единственный из них, имеющий 3-й уровень опасности (статус активного наблюдения). Как сказано на сайте "Горной обсерватории", на вершине вулкана "сильно повышенная температура", в его кратере находится лавовый купол, а также происходят "периодические взрывы".

Этна

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Расположенный на острове Сицилия стратовулкан высотой почти 3300 метров (он состоит из слоев лавы и пепла) является одним из самых активных в мире — он ежегодно извергался с 2014 года. По состоянию на конец января этого года он показывает признаки того, что был активен. По данным volcanodiscovery.com, небольшие землетрясения сотрясали его западный, южный и восточный склоны. А его северо-восточный кратер выпускает шлейфы пепла.

Вулкан Вениаминова

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Как и его сосед по Аляске Великий Ситкин, стратовулкан Вениаминова в течение нескольких месяцев активно "ворчал", выбрасывая пепел, однако это еще считается недостаточной причиной для повышения уровня опасности. Тем не менее, в декабре 2018 года, после того как лавовые и пепловые шлейфы вызвали некоторые потенциальные угрозы для безопасности самолета, авиационный уровень опасности повысили до оранжевого.

Невадо-дель-Руис

Этот расположенный в Колумбии стратовулкан высотой 2000 метров в течение 20 лет не извергался, а с 2012 до 2015 года выпускал прерывистые облака пепла. Его активность возобновилась в октябре 2018 года, она сопровождалась грохотом, а также выбросом пара и пепла.

Ол-Доиньо-Ленгаи

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Расположенный в Танзании стратовулкан Ол-Дойньо-Ленгаи, что на языке племени масаев означает "гора Бога", один из самых активных в Восточной Африке. Его высота составляет около 3000 метров. Последнее значительное извержение произошло в 2007 году. С тех пор вулкан медленно выпускает редкую карбонатитовую лаву в свой кратер и ворчит.

Вильяррика

Foto: AFP/Scanpix/LETA

В конце прошлого года в течение пяти недель этот чилийский стратовулкан ни разу не извергался, а 4 января начал выпускать фонтаны лавы и посыпать свои склоны пеплом. Хотя сейчас его уровень опасности только 2-й, вулкан продолжает накапливать лаву в озере внутри своего кратера, а также регулярно выбрасывает пепел.

Вулкан Апи

Расположенный на индонезийском острове Сангеанг стратовулкан Апи — еще один вулкан Огненного кольца. Он имеет два активных конуса — Апи и Мантои. В 2017 году произошло легкое "стромболианское" извержение (вулкан выбрасывал лавовые "бомбы"). С тех пор вулкан грохотал и выпускал пепел. В октябре 2018 года была зарегистрирована целая серия выбросов пепла — некоторые из них достигали километра в высоту. Текущий уровень опасности — 2.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.