Худшие места в самолете (и как их избежать)

Вам досталось среднее кресло в самом хвосте самолета, соседи посягают на ваши подлокотники, а из туалета доносится нескончаемый поток звуков? Увы, вы попали на одно из худших мест в самолете, и вам нужно себя спросить: как вы здесь оказались и как можете быть уверены, что это больше не повторится?

Выбор места может существенно повлиять на комфортность полета, особенно если лететь вам долго. Журнал SmarterTravel с помощью эксперта определил худшие места в самолете и объясняет, как на следующем рейсе получить место получше.

Где худшие места в самолете?

Худшие места обычно "в последнем ряду самолета", говорит Дэвид Дафф, специалист по контенту в SeatGuru, дочернем сайте SmarterTravel. "Кресла [там], скорее всего, имеют ограниченный наклон, [и] близость к туалету и камбузу будет утомительной, так как вам придется иметь дело с шумом, запахами, людьми, выстраивающимися в очередь в туалет, и занимающимся своей работой экипажем".

Звучит ужасно, но подождите — это еще не все. "Во многих случаях эти места и без иллюминаторов, - продолжает Дафф, - а, в довершение всего, в задней части самолета вы будете сильнее ощущать турбулентность".

Итак, задний ряд — худшее место в самолете, и вы должны избегать его любой ценой. Но каких еще мест следует избегать?

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Все средние сиденья непопулярны по очевидным причинам, и места рядом с выходом тоже не идеальны. "Кресла в этих местах обычно имеют ограниченное откидывание на случай эвакуации самолета", - объясняет Дафф.

Даже ряды возле аварийного выхода, которые обычно имеют дополнительное пространство для ног, имеют недостатки: "Одна из основных жалоб заключается в том, что место рядом с дверью обычно холоднее, чем окружающие сиденья", - говорит Дафф. Если вы цените дополнительное пространство для ног, которое обычно предлагает такой ряд, возьмите с собой теплую кофту или шаль, чтобы согреться.

Кроме того, имейте в виду, что пассажиры, сидящие в ряду возле выхода, не могут положить личные вещи под кресло, находящееся впереди, — их придется убирать наверх, что может быть неудобно. Вы также должны знать, что такие места, как правило, нравятся родителям с детьми, поэтому на тихих соседей не особо рассчитывайте.