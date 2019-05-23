Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться

Кто-то боится летать из-за настоящей аэрофобии, бороться с которой рациональными доводами бесполезно, но большинство людей опасаются вполне конкретных вещей. Например…
1. Болтанка и ямы
Это раздражает, это даже может стать причиной появление синяков, но это почти никогда по-настоящему не опасно. И, кстати, даже в самом худшем случае самолет обычно проваливается всего на несколько метров, хотя пассажиры при этом могут клясться, что падение было на сотни, и сотни метров.
Действительно огромные воздушные ямы — редкость, почти каждая встреча самолета с ними становится достоянием общественности, потому что сопровождается серьезными травмами. Но эти случаи действительно единичны и единственный случай, когда воздушная яма привела к авиакатастрофе, был зарегистрирован в 1966 году, когда некий пилот-лихач решил пролететь поближе к Фудзияме. С тех пор пилоты избегают подобных трюков.
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