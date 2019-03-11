И жили они долго и счастливо? 10 империй, просуществовавших дольше всего

Delfi Turgid
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Османская империя
И жили они долго и счастливо? 10 империй, просуществовавших дольше всего
Foto: Shutterstock

За всю известную нам историю существования человечества родились и умерли десятки достаточно крупных империй. Каждой империи неизбежно наступает конец, история повторяет себя... да вы и сами все знаете. Но чему мы можем научиться у наиболее долго просуществовавших империй?

Португальская колониальная империя


Португальская империя осталась в истории в качестве обладательницы одного из мощнейших флотов в мировой истории. Менее известен тот факт, что фактически империя просуществовала до 1999 года — на протяжении 584 лет. Она стала первой глобальной империей в истории, охватив четыре континента. Началось все 1415 году, когда португальцы захватили Сеуту, северо-африканский мусульманский город. Экспансия продолжилась в Африку, затем в Азию через Индию и далее в обе Америки.

И жили они долго и счастливо? 10 империй, просуществовавших дольше всего
Foto: Shutterstock

Деколонизация началась после второй мировой войны, когда многие европейские державы начали отказываться от заморских колоний. Португалия держалась дольше других, лишь в 1999 году отдав Макао Китаю.

"Секретное оружие" Португалии заключалось в отлично вооруженной армии, мощнейшем в то время флоте и способности быстро строить порты, организовывая экспорт из колоний сахара, рабов и золота. При этом у Португалии доставало людей для того, чтобы не только покорять государства, но и удерживать над ними контроль. До поры, до времени это работало, но, в конце концов, империя стала жертвой давления со стороны других стран, внутреннего давления в самих колониях и экономических проблем.


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Османская империя

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Delfi Turgid

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