История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый

Если планируете отправиться в путешествие, но хотите избежать любимых туристами направлений и мест отдыха, возможно, знакомство с древними городами станет именно тем приключением, которое вы ищите.

Манарола, Италия

Манарола – один из поселков в группе городов Чинкве-Терре, расположенных в западной части Италии на берегу Средиземного моря. Захватывающее дух великолепие, украсившее прибрежные террасы с застройкой и насаждениями, простирается вдоль всего побережья Манаролы, а также по территории еще 4 входящих в группу поселков. Эти, как и другие достойные восхищения старинные города, нельзя объехать на автомашине – машину придется оставить на ближайших территориях, наслаждаясь красотой Манаролы во время пешеходных прогулок.

Авиньон, Франция