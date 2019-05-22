История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый
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Если планируете отправиться в путешествие, но хотите избежать любимых туристами направлений и мест отдыха, возможно, знакомство с древними городами станет именно тем приключением, которое вы ищите.

Манарола, Италия

Манарола – один из поселков в группе городов Чинкве-Терре, расположенных в западной части Италии на берегу Средиземного моря. Захватывающее дух великолепие, украсившее прибрежные террасы с застройкой и насаждениями, простирается вдоль всего побережья Манаролы, а также по территории еще 4 входящих в группу поселков. Эти, как и другие достойные восхищения старинные города, нельзя объехать на автомашине – машину придется оставить на ближайших территориях, наслаждаясь красотой Манаролы во время пешеходных прогулок.

Авиньон, Франция

История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый
Foto: Pixabay

Если хотите в своей жизни насладиться подлинным ощущением средневековья, то Авиньон будет самым подходящим местом для такого путешествия. Начиная с исторического Папского дворца и до моста Pont Saint-Bénézet – во время всех экскурсий вас не будет покидать ощущение, будто вы попали в машину времени. В 1995 году UNESCO признал центр этого города всемирным историческим наследием.

Пинъяо, Китай

История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый
Foto: Pixabay

Официальное название Пинъяо “Pingyao Ancient City”, которое в сущности сообщает о том, что это действительно древний китайский город. Он является визуальным отображением того, как выглядел Китай во времена правления династий Мин и Цзинь (на протяжении последних 600 лет). Если вы хотите поймать ощущения средневекового Китая и насладиться его восхитительной архитектурой, то путешествие в Пинъяо не доставит разочарований.

Чешский Крумлов, Чехия

История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый
Foto: Pixabay

Прага богата живописными и историческими видами, но это далеко не единственное, что достойно осмотра в этой стране. Перемены ради отправьтесь в Чешский Крумлов! Это нетипичный старый город с непомерно большим для такого маленького города замком. Эту территорию UNESCO также включила в список исторического наследия, отметив смешение готики, ренессанса и барокко в его уникальной архитектуре. И в отличие от Праги – Чешский Крумлов не перегружен вечными толпами туристов.

Марбелья, Испания

История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый
Foto: Pixabay

Города, включенные UNESCO в список исторического наследия, достойны внимания и хорошо сохранились, в том числе и Марбелья, которая по-прежнему хранит формы и ощущения 16-го века. Городские дорожки, усадьбы и церкви указывают на ауру старины, заимствованную у мавританских племен и увековеченную в архитектуре. Самое прекрасное, что эти стены и здания по-прежнему находятся там!

Сибиу, Румыния

История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый
Foto: Pixabay

Румыния – это нечто большее, чем вампиры и дешевые фильмы. Например, Сибиу – удивительный город, в котором все еще сохранились здания, отображающие уникальные черты средневековья. Примечательно, что город Сибиу поделен на нижний город и великолепный верхний город, разместившийся на трех роскошных площадях. Характерные для средневековых городов длинные и узкие улочки – это одно из очарований Сибиу, которое оценят настоящие знатоки древних городов.

Гальштат, Австрия

История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый
Foto: Shutterstock

Вена кажется вам чересчур заполненной туристами? Тогда настоящей целью путешествия для вас будет Гальштат, который со своими прекрасными озерами служит источником вдохновения для каждой фотографии городской среды в немецком стиле. Этот замечательный город также внесен в список мирового исторического наследия UNESCO. В Китае даже построили копию Гальштата в полном объеме! Но знаете – оригинальный город, несомненно, достоин осмотра.

В какой бы древний город вы ни отправились, существует одна современная вещь, которая может заставить обратить на себя внимание – нарушение полетов. Людям, которые строили и жили в этих городках, не приходилось беспокоиться из-за задержек самолетов, избыточного резервирования билетов или отмены рейсов. В случае, если полет задержится более чем на два часа, будет отменен или вы пострадаете от сверхпродажи билетов, то пассажиры имеют право затребовать компенсацию в размере вплоть до 600 EUR, в зависимости от дальности полета, утверждает предприятие по востребованию компенсаций за полеты Skycop.

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Delfi Turgid

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