История на расстоянии вытянутой руки: 7 древних городов, которые должен увидеть каждый

Если планируете отправиться в путешествие, но хотите избежать любимых туристами направлений и мест отдыха, возможно, знакомство с древними городами станет именно тем приключением, которое вы ищите.
Манарола, Италия
Манарола – один из поселков в группе городов Чинкве-Терре, расположенных в западной части Италии на берегу Средиземного моря. Захватывающее дух великолепие, украсившее прибрежные террасы с застройкой и насаждениями, простирается вдоль всего побережья Манаролы, а также по территории еще 4 входящих в группу поселков. Эти, как и другие достойные восхищения старинные города, нельзя объехать на автомашине – машину придется оставить на ближайших территориях, наслаждаясь красотой Манаролы во время пешеходных прогулок.
Авиньон, Франция
Если хотите в своей жизни насладиться подлинным ощущением средневековья, то Авиньон будет самым подходящим местом для такого путешествия. Начиная с исторического Папского дворца и до моста Pont Saint-Bénézet – во время всех экскурсий вас не будет покидать ощущение, будто вы попали в машину времени. В 1995 году UNESCO признал центр этого города всемирным историческим наследием.
Пинъяо, Китай
Официальное название Пинъяо “Pingyao Ancient City”, которое в сущности сообщает о том, что это действительно древний китайский город. Он является визуальным отображением того, как выглядел Китай во времена правления династий Мин и Цзинь (на протяжении последних 600 лет). Если вы хотите поймать ощущения средневекового Китая и насладиться его восхитительной архитектурой, то путешествие в Пинъяо не доставит разочарований.
Чешский Крумлов, Чехия
Прага богата живописными и историческими видами, но это далеко не единственное, что достойно осмотра в этой стране. Перемены ради отправьтесь в Чешский Крумлов! Это нетипичный старый город с непомерно большим для такого маленького города замком. Эту территорию UNESCO также включила в список исторического наследия, отметив смешение готики, ренессанса и барокко в его уникальной архитектуре. И в отличие от Праги – Чешский Крумлов не перегружен вечными толпами туристов.
Марбелья, Испания
Города, включенные UNESCO в список исторического наследия, достойны внимания и хорошо сохранились, в том числе и Марбелья, которая по-прежнему хранит формы и ощущения 16-го века. Городские дорожки, усадьбы и церкви указывают на ауру старины, заимствованную у мавританских племен и увековеченную в архитектуре. Самое прекрасное, что эти стены и здания по-прежнему находятся там!
Сибиу, Румыния
Румыния – это нечто большее, чем вампиры и дешевые фильмы. Например, Сибиу – удивительный город, в котором все еще сохранились здания, отображающие уникальные черты средневековья. Примечательно, что город Сибиу поделен на нижний город и великолепный верхний город, разместившийся на трех роскошных площадях. Характерные для средневековых городов длинные и узкие улочки – это одно из очарований Сибиу, которое оценят настоящие знатоки древних городов.
Гальштат, Австрия
Вена кажется вам чересчур заполненной туристами? Тогда настоящей целью путешествия для вас будет Гальштат, который со своими прекрасными озерами служит источником вдохновения для каждой фотографии городской среды в немецком стиле. Этот замечательный город также внесен в список мирового исторического наследия UNESCO. В Китае даже построили копию Гальштата в полном объеме! Но знаете – оригинальный город, несомненно, достоин осмотра.
В какой бы древний город вы ни отправились, существует одна современная вещь, которая может заставить обратить на себя внимание – нарушение полетов. Людям, которые строили и жили в этих городках, не приходилось беспокоиться из-за задержек самолетов, избыточного резервирования билетов или отмены рейсов. В случае, если полет задержится более чем на два часа, будет отменен или вы пострадаете от сверхпродажи билетов, то пассажиры имеют право затребовать компенсацию в размере вплоть до 600 EUR, в зависимости от дальности полета, утверждает предприятие по востребованию компенсаций за полеты Skycop.
TagsИспания Италия Китай Франция Чехия
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.