Итальянцы делают это лучше: 48 вещей, в которых они преуспели больше всех

Итальянцы известны своей любовью к жизни — они все делают с неподражаемой элегантностью: ездят на мотороллерах, неспешно наслаждаются вином или аперитивом. Многие вещи итальянцы делают намного лучше остальных народов мира — кофе, обувь, мороженое, спортивные автомобили, искусство. Best Life составил целый список того, что итальянцы делают лучше.

Обувь



Итальянская обувь не нуждается в представлении. Произведенные в Италии ботинки, туфли, сапоги, босоножки всегда стоят дороже, но зато мгновенно становятся любимой парой обуви, из которой не хочется вылезать. Качество работы итальянских сапожников всегда было и остается на высоте, поэтому такая обувь и служит дольше.

Безделье