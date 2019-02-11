Итальянский городок приглашает на лето "поработать" местным жителем

У четырех счастливчиков этим летом появится возможность стать на время жителями маленького живописного поселения Гроттоле на территории Южной Италии, пишет портал Tonkosti.ru.

Население Гроттоле составляет всего 300 человек. 600 домов не заселены, и историческое место постепенно пустеет.

Для оживления городка и привлечения в него туристов некоммерческая организация Wonder Grottole при содействии портала бронирования Airbnb запускает специальный проект — с июня по август туда приглашают пожить нескольких желающих из разных стран мира.

Работа непыльная: в течение трех летних месяцев проживать в одном из домов, совсем как местный: выращивать овощи на огороде, работать на пасеке, готовить традиционную еду и помогать общине. Таким образом власти хотят вдохновить людей приезжать и селиться в свободных домах и надеются вдохнуть жизнь в пустеющую итальянскую провинцию.

Требования к кандидатам простые: быть способным общаться по-итальянски или хотя бы по-английски и убедить организаторов в том, что пребывание в Гроттоле принесет пользу этому историческому месту.

Почитать об условиях и заполнить заявку на участие в конкурсе можно ЗДЕСЬ. Заявки принимаются до 17 февраля 2019 года.

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