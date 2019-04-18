К сведению путешественников: Во время Пасхи на юге Европы запланировано несколько забастовок

Пасха, как и время зимнего солнцеворота, является наиболее популярным временем путешествий. Следует иметь в виду, что во время праздников на 50% увеличивается возможность того, что полет задержится или будет отменен. Большее количество желающих совершить путешествие обозначает более высокий спрос и, вместе с тем, больше работы для авиакомпаний. Но это не единственная причина, по которой возможны задержки полетов во время нынешних Пасхальных праздников.

Эксперты Skycop приглашают путешественников, планирующих отправиться на юг (в Испанию и Италию), ознакомиться с актуальными рисками, которые могут повлиять на путешествия в выходные дни.

Работники аэропортов, принадлежащие к профсоюзам Sindical Obrera и General de Trabajadores, планируют, что не выйдут на работу ни 21-го, ни 24-го апреля. Согласно законодательству Испании, профсоюзы должны соблюдать регламент об "обязательном предоставлении минимальных услуг". Забастовки затронут сотни запланированных полетов в Испании.

В эти выходные планируют забастовку не только авиакомпании, но и железнодорожные перевозчики. Работники Adif (управляющий инфраструктурой железной дороги), работающие в сети железных дорог Испании, бастовали 17 апреля, а 23 апреля акцию протеста устроят водители поездов, работающие у главного железнодорожного оператора Испании Renfe. В дополнение к этому, 29 апреля запланированы забастовки и в метро Барселоны, что доставит проблемы как местным жителям, так и гостям города.

В этом месяце акции протеста прошли и в Италии. 13 апреля работники Alitalia организовали 24-часовую забастовку, и некоторые работники двух главных аэропортов Милана (Linate и Malpensa) также прекратили работу.

Пассажирам следует быть внимательными, следует предусмотреть возможность нарушения полетов и следить за ситуацией в онлайн режиме. Важно быть в курсе актуальной ситуации в аэропортах и авиакомпаниях не только находясь в аэропорту, но уже заблаговременно, прежде чем туда отправиться.

Регламентом EC 261/2004 предусмотрено, что забастовка работников аэропорта является чрезвычайной ситуацией, на которую авиакомпании не в состоянии оказать влияние, в связи с чем не предусмотрено никаких запросов компенсации со стороны пассажиров. Однако даже в подобных случаях нарушения полетов у пассажиров остаются их права, и авиакомпании должны заботиться о своих клиентах. Оказавшись в ситуации, когда полет задерживается или отменяется в связи с забастовкой, у пассажиров есть право на бесплатное получение некоторых услуг. Авиакомпании должны обеспечить продукты и воду (каждому пассажиру, ожидание которого длится более 2 часов), а также ночлег (каждому, кому следующий рейс будет обеспечен на следующий день), а также доступ к интернету и возможность сделать бесплатный звонок. К сожалению, авиакомпании не всегда готовы позаботиться о своих пассажирах, поэтому важно знать свои права пассажиров.

Однако, если причина нарушения вашего полета не связана с акциями протеста или забастовкой, а с техническими проблемами или проблемами, вызванными обслуживающим персоналом самолета, то каждый пассажир имеет право на получение возмещения в размере вплоть до 600 EUR.