Как нас обводят вокруг пальца сайты бронирования отелей

"Осталось всего три номера!", "12 человек просматривают это прямо сейчас!". Соответствуют ли действительности такие эмоциональные предупреждения на порталах по бронированию отелей?

"Остался всего один свободный номер!". Или: "На ваши даты эту квартиру просматривают сейчас 23 человека!". Такие предупреждения на порталах по бронированию отелей кого угодно сведут с ума. Многие пользователи "ведутся" на них и, опасаясь того, что жилье вот-вот уведут прямо у них из-под носа, и судорожно его бронируют. Но соответствует ли представляемая картина действительности?

Как показало "отраслевое расследование" Федерального ведомства по картелям, объектами которого стали сайты по сравнению цен в интернете (в частности, системы онлайн-бронирования отелей, хостелов и квартир booking.com, expedia.de, hotel.de, hotels.com und hrs.de), нередко подобные порталы лишь нагнетают обстановку, чтобы ввести потребителей в заблуждение и подтолкнуть их к сделке. Документ, где обобщены итоги этой проверки, был опубликован на интернет-сайте Федерального ведомства по картелям.

Цель отельеров - быстро продать

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С одной стороны, обращаясь к услугам сайтов по сравнению цен в интернете, пребывающий в поисках подходящей гостиницы потребитель получает хороший обзор и отзывы клиентов. С другой стороны, нельзя забывать о том, что эти порталы принадлежат частным коммерческим компаниям, ориентированным на получение прибыли в виде комиссионных, которые они получают от гостиниц и страховых компаний в случае успешного посредничества между ними и потребителями, указывает Федеральное ведомство по картелям.

Как поясняет ведомство, предупреждения вроде "У нас осталось всего три номера!", "12 человек просматривают это предложение прямо сейчас!" или "Бронируйте незамедлительно! Ожидается повышение цены!" не всегда отражают реальную картину: в некоторых случаях ни дефицита гостиничных номеров, ни высокого спроса на них вовсе нет. На потребителя таким образом просто оказывают давление - с тем чтобы заставить его немедленно забронировать данный гостиничный номер. То есть речь идет о банальном маркетинговом трюке.

Как выяснилось в ходе проверки Федерального ведомства по картелям, нередко речь идет лишь о номерах, информация о которых есть на данном посредническом портале, в то время как в самой гостинице могут быть еще свободные номера. Так что потребителю стоит заглянуть и на сайт отеля.

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Expedia, Hotels.com, Booking.com и ряд других сайтов часто подчеркивают наличие большого спроса на те или иные отели. На поверку же оказалось: при том, что предупреждения вроде "Пользуется очень высоким спросом!" и "20 пользователей рассматривают данное предложение прямо сейчас!" в самом деле, как правило, относились к данному отелю, но при этом на указанное пользователем время заезда и выезда они не распространялись.

Но как сами посреднические порталы объясняют такое? Когда Федеральное ведомство по картелям задало принимавшим участие в их опросе сайтам такой вопрос, они обосновали это желанием помочь своим пользователям принять оптимальное решение и не допустить того, чтобы потребитель упустил выгодное предложение.

Как же пользоваться сайтами бронирования отелей и при этом не отвлекаться на навязчивые предупреждения? Что рекомендует потребителям Федеральное ведомство по картелям на этот счет? "Не поддавайтесь давлению и не воспринимайте всерьез такие предупреждения", - советует Федеральное ведомство по картелям.

В фокусе внимания антимонопольного ведомства - 152 портала



152 портала по сравнению цен энергетических, телекоммуникационных и страховых компаний, кредитных институтов, турагентств оказалось под увеличительным стеклом у Федерального ведомства по картелям. Незадолго до публикации консультационного документа Федерального ведомства по картелям ряду компаний также была предоставлена возможность прокомментировать имеющие к ним отношение фрагменты текста. Заключение по результатам проверки, куда, в том числе, войдут отклики потребителей, Федеральное ведомства по картелям обещает обнародовать в апреле 2019 года.

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