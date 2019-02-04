Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине

О чем чаще всего говорят эмигранты в Норвегии? О работе, погоде и ценах. Надо сказать, что высокие цены в этой стране огорчают еще больше, чем погода, ведь недаром Норвегия считается одной из самых дорогих стран Европы. Впрочем, во время сезонных распродаж страсти утихают: в это время вещи высокого качества даже в Норвегии можно купить за бесценок, например, свитер из мериносовой шерсти — за 7 евро или детскую кофточку из органического хлопка — за 3 евро, пишет портал rus.delfi.lt.

Скидками также радуют продуктовые и книжные магазины. Здесь за 10 евро можно купить отпечатанную в Литве книгу Маши Гессен "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина" на норвежском языке.

Вещи из тонкорунной шерсти — за бесценок

Вторая половина зимы — время больших распродаж в Норвегии. Именно в это время в стране, славящейся своими высокими ценами, лучше всего выходить на охоту за скидками. Что ж, пройдемся по магазинам расположенного на юго-западе Норвегии Ставангера, в котором практически все магазины в торговых центрах и центре города трубят о распродажах.

В магазине одежды в центре города не протолкнуться. Народ хватает все, что попадается под руку. И шутка ли: вещи тут продаются по цене от 3 евро. Несмотря на то, что людей много, еще вполне возможно найти женский свитер из тончайшей мериносовой шерсти — за 7 евро, мужской — за 12 или детскую кофточку из экологического хлопка — за 3 евро.

"Люди покупают все, что дешево, часто они даже даже не углубляются в состав вещи, а хватают все, что имеет более менее приличный вид. Именно поэтому, несмотря на то, что скидки действуют с начала января, все еще возможно найти вещи высочайшего качества, внешне они часто непримечательны, но прекрасно носятся, а главное - греют", - говорит в интервью DELFI консультант магазина.

По ее наблюдениям, чаще всего скидками интересуются женщины, которые покупают 3-5 вещей одновременно, мужчины часто склонны довольствоваться одной вещью.

В других магазинах города можно запастись одеждой на весну: футболки зимой тут продают по 4 евро, блузки — за 10 евро, льняное платье можно купить за 12-20 евро. В некоторых магазинах мужской одежды также отличные цены — свитера и рубашки из хлопка продают по цене от 5 евро, брюки — за 10 евро. Правда, ассортимент такой одежды невелик и часто бывает самых маленьких или больших размеров.

Second-hand: время затишья

В это время магазины second-hand в Ставангере пустуют: действительно, зачем платить за старое почти те же деньги, что за новое? Однако надо иметь в виду, что в Норвегии жители не изнашивают свои вещи до дыр, они, как правило, сдают их в second-hand в очень приличном виде, а некоторые винтажные вещи оригинального кроя вы не найдете ни в одном модном магазине.

Например, в ставангерском магазине ношеной одежды в центре города объявлена 50%-ная скидка на куртки и пиджаки, так что хороший мужской шерстяной пиджак можно купить за 10 евро. А вот на мужские шерстяные свитера с традиционным норвежским орнаментом, которые в новом виде могут стоить до 150-200 евро, и в секонд-хенде придется потратиться: тут они продаются без скидки и стоят по цене от 30 до 60 евро.

Но если хорошо поискать, то обыкновенный мужской шерстяной свитер без орнамента можно найти и за 5 евро.

Три наволочки — за два евро

Не отстают в своей гонке за кошельком покупателя и магазины с товарами для дома. Многие из них за 10 евро, например, отдают комплект сатинового пастельного белья.

А в другом магазине в отношении наволочек из хлопка применяли сразу два вида скидок: сначала их уценили до 1 евро за штуку, а потом, если покупаешь три штуки, в силу вступает еще одна акция: бери две — третья бесплатно. Вот и выходит, что за три наволочки платишь два евро и спишь потом на них долго и счастливо, прилично сэкономив.

Не отстают в своем желании заманить покупателей и продуктовые магазины. Продукты питания традиционно в Норвегии очень дорогие, связано это с тем, что страна защищает свое фермерство, развивать которое в стране с суровым климатом непросто. Вот и получается, что и килограмм яблок и десяток яиц тут стоит по 3-4 евро.

Впрочем, в конце зимы и яблоки дешевеют до 1,60 евро за килограмм и другие продукты, по акции, можно купить дешево, например, брокколи за 1 евро или большую пачку спагетти по этой же цене.

Книжный: книга о Путине за полцены

В книжных магазинах также скидки на большинство товаров, кроме детективов, которые в Норвегии особенно популярны и всегда отлично распродаются.

По скидке продается и книга о президенте России Владимире Путине. Издание "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина" Маши Гессен вышло в 2012 году. Переведенное на норвежский язык и отпечатанное в Литве, оно в Ставангере продается со скидкой по цене в 10 евро, а если берешь две, то платишь 15 евро.

Маша Гессен - российская и американская журналистка, писатель, бывший директор русской службы "Радио Свобода", автор ряда книг. В 2013 году Гессен заявила о намерении покинуть Россию и переехать в Нью-Йорк из соображений безопасности. В своей книге Гессен называет Путина противником и даже ненавистником демократических преобразований.

Здесь же можно купить и еще одну книгу о В.Путине норвежского журналиста Эйстейна Богена - "Путин и я. Путь России от надежды к безнадежности" (2016), правда без скидки. Журналист работал зарубежным корреспондентом телеканала TV 2 и специализировался на странах бывшего СССР и в особенности России и следил за развитием страны с 1990-х годов. В этой книге он рассказывает об изменениях в России через призму нескольких ключевых событий, в том числе событий в Беслане, трагедии в Курске и вторжения в Крым.

"Книги о российском президенте не пользуются у нас большим спросом, - говорит работница книжного магазина в Ставангере. - Надо сказать, что книги этого сегмента, а стоят они, как видите, на полке "Политические дебаты", не раскупаются, и все потому, что люди, как правило, берут такие книги в библиотеке".

Со скидкой в книжном магазине в конце зимы можно также купить различные детские игры, исторические карты, словарь норвежского языка и, например, книгу Умберто Эко.