Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине

Delfi Turgid
1 комментарий
Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине
Foto: DELFI / Natalija Zverko
Наталья Зверко, ru.DELFI.lt

О чем чаще всего говорят эмигранты в Норвегии? О работе, погоде и ценах. Надо сказать, что высокие цены в этой стране огорчают еще больше, чем погода, ведь недаром Норвегия считается одной из самых дорогих стран Европы. Впрочем, во время сезонных распродаж страсти утихают: в это время вещи высокого качества даже в Норвегии можно купить за бесценок, например, свитер из мериносовой шерсти — за 7 евро или детскую кофточку из органического хлопка — за 3 евро, пишет портал rus.delfi.lt.

Скидками также радуют продуктовые и книжные магазины. Здесь за 10 евро можно купить отпечатанную в Литве книгу Маши Гессен "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина" на норвежском языке.

Вещи из тонкорунной шерсти — за бесценок

Вторая половина зимы — время больших распродаж в Норвегии. Именно в это время в стране, славящейся своими высокими ценами, лучше всего выходить на охоту за скидками. Что ж, пройдемся по магазинам расположенного на юго-западе Норвегии Ставангера, в котором практически все магазины в торговых центрах и центре города трубят о распродажах.

В магазине одежды в центре города не протолкнуться. Народ хватает все, что попадается под руку. И шутка ли: вещи тут продаются по цене от 3 евро. Несмотря на то, что людей много, еще вполне возможно найти женский свитер из тончайшей мериносовой шерсти — за 7 евро, мужской — за 12 или детскую кофточку из экологического хлопка — за 3 евро.

"Люди покупают все, что дешево, часто они даже даже не углубляются в состав вещи, а хватают все, что имеет более менее приличный вид. Именно поэтому, несмотря на то, что скидки действуют с начала января, все еще возможно найти вещи высочайшего качества, внешне они часто непримечательны, но прекрасно носятся, а главное - греют", - говорит в интервью DELFI консультант магазина.

По ее наблюдениям, чаще всего скидками интересуются женщины, которые покупают 3-5 вещей одновременно, мужчины часто склонны довольствоваться одной вещью.

В других магазинах города можно запастись одеждой на весну: футболки зимой тут продают по 4 евро, блузки — за 10 евро, льняное платье можно купить за 12-20 евро. В некоторых магазинах мужской одежды также отличные цены — свитера и рубашки из хлопка продают по цене от 5 евро, брюки — за 10 евро. Правда, ассортимент такой одежды невелик и часто бывает самых маленьких или больших размеров.

Second-hand: время затишья

В это время магазины second-hand в Ставангере пустуют: действительно, зачем платить за старое почти те же деньги, что за новое? Однако надо иметь в виду, что в Норвегии жители не изнашивают свои вещи до дыр, они, как правило, сдают их в second-hand в очень приличном виде, а некоторые винтажные вещи оригинального кроя вы не найдете ни в одном модном магазине.

Например, в ставангерском магазине ношеной одежды в центре города объявлена 50%-ная скидка на куртки и пиджаки, так что хороший мужской шерстяной пиджак можно купить за 10 евро. А вот на мужские шерстяные свитера с традиционным норвежским орнаментом, которые в новом виде могут стоить до 150-200 евро, и в секонд-хенде придется потратиться: тут они продаются без скидки и стоят по цене от 30 до 60 евро.

Но если хорошо поискать, то обыкновенный мужской шерстяной свитер без орнамента можно найти и за 5 евро.

Три наволочки — за два евро

Не отстают в своей гонке за кошельком покупателя и магазины с товарами для дома. Многие из них за 10 евро, например, отдают комплект сатинового пастельного белья.

А в другом магазине в отношении наволочек из хлопка применяли сразу два вида скидок: сначала их уценили до 1 евро за штуку, а потом, если покупаешь три штуки, в силу вступает еще одна акция: бери две — третья бесплатно. Вот и выходит, что за три наволочки платишь два евро и спишь потом на них долго и счастливо, прилично сэкономив.

Не отстают в своем желании заманить покупателей и продуктовые магазины. Продукты питания традиционно в Норвегии очень дорогие, связано это с тем, что страна защищает свое фермерство, развивать которое в стране с суровым климатом непросто. Вот и получается, что и килограмм яблок и десяток яиц тут стоит по 3-4 евро.

Впрочем, в конце зимы и яблоки дешевеют до 1,60 евро за килограмм и другие продукты, по акции, можно купить дешево, например, брокколи за 1 евро или большую пачку спагетти по этой же цене.

Книжный: книга о Путине за полцены

В книжных магазинах также скидки на большинство товаров, кроме детективов, которые в Норвегии особенно популярны и всегда отлично распродаются.

По скидке продается и книга о президенте России Владимире Путине. Издание "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина" Маши Гессен вышло в 2012 году. Переведенное на норвежский язык и отпечатанное в Литве, оно в Ставангере продается со скидкой по цене в 10 евро, а если берешь две, то платишь 15 евро.

Маша Гессен - российская и американская журналистка, писатель, бывший директор русской службы "Радио Свобода", автор ряда книг. В 2013 году Гессен заявила о намерении покинуть Россию и переехать в Нью-Йорк из соображений безопасности. В своей книге Гессен называет Путина противником и даже ненавистником демократических преобразований.

Здесь же можно купить и еще одну книгу о В.Путине норвежского журналиста Эйстейна Богена - "Путин и я. Путь России от надежды к безнадежности" (2016), правда без скидки. Журналист работал зарубежным корреспондентом телеканала TV 2 и специализировался на странах бывшего СССР и в особенности России и следил за развитием страны с 1990-х годов. В этой книге он рассказывает об изменениях в России через призму нескольких ключевых событий, в том числе событий в Беслане, трагедии в Курске и вторжения в Крым.

"Книги о российском президенте не пользуются у нас большим спросом, - говорит работница книжного магазина в Ставангере. - Надо сказать, что книги этого сегмента, а стоят они, как видите, на полке "Политические дебаты", не раскупаются, и все потому, что люди, как правило, берут такие книги в библиотеке".

Со скидкой в книжном магазине в конце зимы можно также купить различные детские игры, исторические карты, словарь норвежского языка и, например, книгу Умберто Эко.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Литовка в Норвегии: после увольнения купила в кредит жилье и объездила страну

Литовка в Норвегии: после увольнения купила в кредит жилье и объездила страну

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Рижские маршруты

Дворец для рабочих и школа для капитанов: бурная история "Зиемельблазмы" и Вецмилгрависа
ФОТО, ВИДЕО. Небоскреб небоскребу рознь, или

ФОТО, ВИДЕО. Небоскреб небоскребу рознь, или "Бетонные джунгли" Гонконга с высоты птичьего полета

Финляндия возглавила рейтинг

Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран" — она приносит больше всего пользы человечеству. На каком месте Латвия?

Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине

Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине (1)

Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае

Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае (1)

подробнее
Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине

Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине (1)

Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае

Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае (1)

airBaltic открывает новые маршруты на средиземноморские острова

airBaltic открывает новые маршруты на средиземноморские острова

Названы самые опасные для вождения страны в Европе

Названы самые опасные для вождения страны в Европе

подробнее