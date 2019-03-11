Кит случайно проглотил вместе с рыбой живого дайвера, но мужчине удалось выжить

Delfi Turgid
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Кит случайно проглотил вместе с рыбой живого дайвера, но мужчине удалось выжить
Foto: Jennett Bremer / cc
Lenta.ru

52-летний Райнер Шимпф из Южной Африки чудом выжил после того, как кит захватил его в пасть вместе с косяком сардин.

Инцидент произошел в феврале в заливе Алгоа. 52-летний Шимпф с командой туристов отправились наблюдать за ходом сардин (природное явление, когда огромные косяки сардин плывут на север и уходят в океан — прим. "Ленты.ру"). Путешественники оказались в 25 милях (около 40 километров) от берега, где, по словам Шимпфа, его проглотил кит.


Как рассказал Шимпф, все произошло мгновенно. Он не успел даже испугаться, потому что в таких ситуациях "нет времени для страха". Мужчине пришлось действовать быстро, чтобы выбраться из пасти кита.

В ходе инцидента Шимпф не пострадал. Его семья отметила, что киты — не "людоеды", а "нежные животные".

9 марта у острова Садо в Японском море скоростное судно на подводных крыльях столкнулось с крупным морским животным — предположительно, китом. На корме образовалась 15-сантиметровая трещина, оказались повреждены подводные крылья. В результате инцидента пострадали 80 человек, 13 из них получили серьезные травмы.

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Delfi Turgid

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