Кит случайно проглотил вместе с рыбой живого дайвера, но мужчине удалось выжить

52-летний Райнер Шимпф из Южной Африки чудом выжил после того, как кит захватил его в пасть вместе с косяком сардин.

Инцидент произошел в феврале в заливе Алгоа. 52-летний Шимпф с командой туристов отправились наблюдать за ходом сардин (природное явление, когда огромные косяки сардин плывут на север и уходят в океан — прим. "Ленты.ру"). Путешественники оказались в 25 милях (около 40 километров) от берега, где, по словам Шимпфа, его проглотил кит.

Incredible moment a diver is spat out by a WHALE after getting sucked in https://t.co/l9XXapeCSZ pic.twitter.com/A2aI0IrExF — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 8 марта 2019 г.



Как рассказал Шимпф, все произошло мгновенно. Он не успел даже испугаться, потому что в таких ситуациях "нет времени для страха". Мужчине пришлось действовать быстро, чтобы выбраться из пасти кита.

В ходе инцидента Шимпф не пострадал. Его семья отметила, что киты — не "людоеды", а "нежные животные".

9 марта у острова Садо в Японском море скоростное судно на подводных крыльях столкнулось с крупным морским животным — предположительно, китом. На корме образовалась 15-сантиметровая трещина, оказались повреждены подводные крылья. В результате инцидента пострадали 80 человек, 13 из них получили серьезные травмы.

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