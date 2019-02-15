Китайский зодиак для путешественников: куда поехать каждому знаку в 2019 году

Согласно Китайскому зодиаку, каждый год соответствует одному из животных. Всего их 12, и считается, что люди, родившиеся в этом году, приобретают характеристики, связанные с конкретным зодиакальным животным. Lonely Planet предлагает узнать, куда вам следует отправиться, основываясь на вашем китайском знаке зодиака.

Если вы не уверены, какой у вас знак, проверьте его с помощью специального калькулятора. Но учтите, что Китайский зодиак следует лунному календарю — год начинается с Китайского нового года, а даты меняются ежегодно. Поэтому, если вы родились в январе или начале февраля, то имейте в виду, что вы можете попасть в год зодиака до года своего рождения по западному календарю.

Свинья — Ирландия

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Foto: Vida Press

Прекрасные свиньи надежны, а также любопытны и спокойны. Вы превосходные планировщики и можете чувствовать себя как дома почти везде. Поэтому вы должны отправиться туда, где вас встретят так тепло, как вы заслуживаете, — в гостеприимную Ирландию. Ваш оптимистичный настрой и способность хорошо проводить время практически в любом месте придутся по душе веселым жителям Изумрудного острова. Как говорят ирландцы: céad míle fáilte - сто тысяч раз добро пожаловать!