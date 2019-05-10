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Фолегандрос, Греция
Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать
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Необязательно лететь на Карибы или в Индонезию, чтобы оказаться среди синего моря и живописных пейзажей. Reader's Digest рассказывает, где в Европе спрятаны острова-жемчужины, о которых знают немногие.

Вествагоя, Норвегия


Остров Вествагоя — географический центр архипелага Лофотен, который выделяется своим впечатляющим ландшафтом: высокие горные пики, отвесные скалы, мерцающие озера и прекрасное побережье, на которых расположены рыбацкие деревушки и Музей викинговЛофотр. В зависимости от времени посещения, вы можете увидеть невероятное северное сияние или полярный день.


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Фолегандрос, Греция

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Delfi Turgid

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