Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Необязательно лететь на Карибы или в Индонезию, чтобы оказаться среди синего моря и живописных пейзажей. Reader's Digest рассказывает, где в Европе спрятаны острова-жемчужины, о которых знают немногие.
Вествагоя, Норвегия
Остров Вествагоя — географический центр архипелага Лофотен, который выделяется своим впечатляющим ландшафтом: высокие горные пики, отвесные скалы, мерцающие озера и прекрасное побережье, на которых расположены рыбацкие деревушки и Музей викинговЛофотр. В зависимости от времени посещения, вы можете увидеть невероятное северное сияние или полярный день.
- 1. Фолегандрос, Греция
- 2. Гоцо, Мальта
- 3. Сан-Мигел, Португалия
- 4. Вис, Хорватия
- 5. Мейисти (Кастелоризо), Греция
- 6. Фарерские острова, Дания
- 7. Тексел, Нидерланды
- 8. Поркероль, Франция
- 9. Острова Костер, Швеция
- 10. Треско, Великобритания
- 11. Сиесские острова, Испания
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