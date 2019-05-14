Королева отпускного направления Турция: какой регион выбрать?

Тишина и покой, фешенебельные отели, протяженные песчаные пляжи, а, может быть, удивительная природа и сокровищница истории? С подобными вопросами сталкиваются многие туристы, собирающиеся отдыхать в провинции Анталья, именуемой Турецкой Ривьерой.

Здесь такое великое изобилие предложений провести отпуск, что иногда даже сложно сделать выбор, поэтому Элина Анилоните, менеджер по продуктам Kidy Tour в Латвии, рассказывает об особенностях пяти курортных регионов Турции и причинах выбора одного из них.

Аланья – подарок Марка Аврелия Клеопатре



Легенда гласит, что Аланью в качестве свадебного подарка Клеопатре преподнес сам Марк Аврелий, а царица Древнего Египта охотно проводила здесь время. И это нисколько не удивляет, потому что Аланья завораживает своей панорамой, любоваться которой можно, поднимаясь в горы или сидя в кафе, уютно примостившихся на террасах. Пожалуй, самый впечатляющий вид открывается с крепости Аланьи, единственной сохранившейся в мире крепости турок-сельджуков – видны бесконечные песчаные и галечные пляжи, город Аланья и Торосские горы.