Королева отпускного направления Турция: какой регион выбрать?

Тишина и покой, фешенебельные отели, протяженные песчаные пляжи, а, может быть, удивительная природа и сокровищница истории? С подобными вопросами сталкиваются многие туристы, собирающиеся отдыхать в провинции Анталья, именуемой Турецкой Ривьерой.
Здесь такое великое изобилие предложений провести отпуск, что иногда даже сложно сделать выбор, поэтому Элина Анилоните, менеджер по продуктам Kidy Tour в Латвии, рассказывает об особенностях пяти курортных регионов Турции и причинах выбора одного из них.
Аланья – подарок Марка Аврелия Клеопатре
Легенда гласит, что Аланью в качестве свадебного подарка Клеопатре преподнес сам Марк Аврелий, а царица Древнего Египта охотно проводила здесь время. И это нисколько не удивляет, потому что Аланья завораживает своей панорамой, любоваться которой можно, поднимаясь в горы или сидя в кафе, уютно примостившихся на террасах. Пожалуй, самый впечатляющий вид открывается с крепости Аланьи, единственной сохранившейся в мире крепости турок-сельджуков – видны бесконечные песчаные и галечные пляжи, город Аланья и Торосские горы.
В городе сохранились древние оборонительные укрепления и башни, защищавшие от нападений. Один из самых интересных объектов города также связан с обороной – это корабельная верфь XIII в., где строились военные суда. В старом городе Аланье в глаза бросается еще кое-что – это магазинчики, торгующие изделиями из кожи, золота, текстиля, сувенирами. Здесь самое важное – торговаться, в противном случае продавцы могут почувствовать себя оскорбленными, да и переплачивать не охота. Обязательно следует заглянуть на базар, купить и попробовать маленькие турецкие бананы.
Из-за выгодного соотношения цены и качества отдыхать в Аланье любят пары, компании друзей, семьи с детьми. Выбор гостиниц и развлечений очень широкий, в том числе и эконом-класса, поэтому каждый отдыхающий находит приемлемый для себя вариант как по потребностям, так и по кошельку. Правда, отели в центре курорта небольшие, к примеру, "Grand Okan", "Kleopatra Blue Hawaii", "Grand Kaptan" и другие.
TagsЛетний отпуск Турция
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