Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро

Австрийского фермера заставили заплатить почти 490 тысяч евро (около 36 миллионов рублей) после того, как его коровы убили туристку. Об этом сообщает The Independent.

Случай произошел в Тироле в 2014 году, когда 45-летняя туристка, имя которой не раскрывается, отправилась в поход по долине Пиннисталь со своей собакой. Коровы запаниковали при виде пса и затоптали туристку насмерть.

Хозяина животных обвинили в халатности, и суд обязал его выплатить компенсацию мужу и сыну жертвы.

Тем не менее фермер своей вины не признал и заявил, что он устанавливал предупреждающие знаки рядом с пастбищем. Однако суд посчитал, что этого недостаточно для безопасности туристов.

Других фермеров региона возмутило вынесенное судьей решение. «Установка заборов означала бы конец скотоводства во многих местах», — отметили они.

В январе слон насмерть затоптал человека, который пытался остановить животное с помощью гипноза. Мужчина подошел к слону, вышедшему на поляну недалеко от национального парка Яла на юге Шри-Ланки, и поднял руку, чтобы остановить его. Слон не остановился, повалил его на землю и затоптал.

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