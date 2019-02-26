Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро

Delfi Turgid
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Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Австрийского фермера заставили заплатить почти 490 тысяч евро (около 36 миллионов рублей) после того, как его коровы убили туристку. Об этом сообщает The Independent.

Случай произошел в Тироле в 2014 году, когда 45-летняя туристка, имя которой не раскрывается, отправилась в поход по долине Пиннисталь со своей собакой. Коровы запаниковали при виде пса и затоптали туристку насмерть.

Хозяина животных обвинили в халатности, и суд обязал его выплатить компенсацию мужу и сыну жертвы.

Тем не менее фермер своей вины не признал и заявил, что он устанавливал предупреждающие знаки рядом с пастбищем. Однако суд посчитал, что этого недостаточно для безопасности туристов.

Других фермеров региона возмутило вынесенное судьей решение. «Установка заборов означала бы конец скотоводства во многих местах», — отметили они.

В январе слон насмерть затоптал человека, который пытался остановить животное с помощью гипноза. Мужчина подошел к слону, вышедшему на поляну недалеко от национального парка Яла на юге Шри-Ланки, и поднял руку, чтобы остановить его. Слон не остановился, повалил его на землю и затоптал.

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Delfi Turgid

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