Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

Если вы любите воду во всех ее проявлениях, то планете Земля есть что предложить вам посетить и посмотреть — уж чего-чего, а удивительной воды у нее в избытке. Вот 10 примеров.
Травертиновые озера, провинция Сычуань, Китай
Голубые озера в обрамлении золотистых берегов — это гордость заповедника Цзючжайгоу и парка Хуанлун в Китае. Местные легенды гласят, что происхождение у озер самое что ни на есть божественное — когда-то над этими местами пролетал дракон, который сбросил шкуру. Ее-то рисунок и лег в основу пестрой "мешанины" из озер.
- 1. Водопад Анхель, Венесуэла
- 2. Фонтан Лунная радуга, Сеул, Южная Корея
- 3. Большая голубая дыра, Белиз, Центральная Америка
- 4. Розовое озеро в Торревьехе, Испания
- 5. Национальный парк "Плитвицкие озера", Хорватия
- 6. Природные бассейны Памуккале, Турция
- 7. Пятнистое озеро Клилук, Канада
- 8. Разноцветные озера, Келимуту, Индонезия
- 9. Радужная река Каньо-Кристалес, Колумбия