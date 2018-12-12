Кристально чистая вода и мелкий песок: Топ-5 лучших пляжей уходящего года

Delfi Turgid
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Whitehaven Beach, Австралия
Кристально чистая вода и мелкий песок: Топ-5 лучших пляжей уходящего года
Foto: Shutterstock

В промозглое темное время года нам хочется поехать туда, где тепло и солнечно, чтобы полежать на мягком песочке у голубой воды. Если вы хотите отдохнуть на лучших пляжах 2018 года, то Business Insider опубликовал ТОП-5 таких мест, пишет Tūrismagids.

Пляж Navagio, Греция

Кристально чистая вода и мелкий песок: Топ-5 лучших пляжей уходящего года
Foto: AP/Scanpix/LETA

На первом месте в этом списке греческий пляж Navagio, который находится на острове Закинта (Zakyntos Island).

На пляже Navagio преобладают два цвета – бежевый и голубой. В переводе с греческого его название означает "остов, руины". Дело в том, что на этом пляже находится остов потерпевшего крушение корабля MV Panagiotis, который в 1983 году нелегально перевозил сигареты и вино, попал в бурю и был выброшен на берег.

Нужно добавить, что этот симпатичный пляж занял первое место, несмотря на то, что в сентябре 2018 года там частично обрушилась скала. В октябре пляж снова открыли для посещения, но строго следят, чтобы туристы не приближались к скалам.

Кстати, потерпевшие крушение корабли очень манят путешественников, и о девяти живописных остовах мы рассказывали здесь. А о десяти причинах посетить Грецию мы писали здесь.

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Whitehaven Beach, Австралия

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Delfi Turgid

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