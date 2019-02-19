Куба, любовь моя: что надо знать, отправляясь на Остров свободы

Куба — такая далекая и такая экзотичная, на самом деле является хорошо известным и проверенным временем туристическим направлением. Она достаточно безопасна, достаточно дружелюбна и достаточно интересна, чтобы ее посещение принесло одни лишь только положительные эмоции. Особенно, если вооружиться информацией, собранной на Wanderlust.