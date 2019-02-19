Куба, любовь моя: что надо знать, отправляясь на Остров свободы

Куба — такая далекая и такая экзотичная, на самом деле является хорошо известным и проверенным временем туристическим направлением. Она достаточно безопасна, достаточно дружелюбна и достаточно интересна, чтобы ее посещение принесло одни лишь только положительные эмоции. Особенно, если вооружиться информацией, собранной на Wanderlust.
1. Ключевая информация
Столица: Гавана
Население: 11,4 млн
Язык: испанский
Часовой пояс: GMT-5 (GMT+4 с марта по октябрь)
Международный телефонный код: +53
Электрические розетки: 110 V, 60 HZ
Визы: требуются и гражданам, и негражданам Латвии
Деньги: кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC). Большинство расчетов с туристами и прочими иностранцами производится в CUC, а кубинское песо используется местными жителями. Приезжать в страну лучше всего с евро и не стоит особо рассчитывать на кредитные карты. Чаевые важны, а не давать их, учитывая низкие ставки — грех.