Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

Delfi Turgid
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Сокровища нибелунгов
Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли
Foto: Shutterstock
Deutsche Welle

Эти сокровища считаются утерянными навсегда. Наверное, какие-то из них существовали только в легендах. Но их поиски продолжаются. Может быть, им суждено увенчаться успехом?

Святой Грааль

The Grail Diary Indiana Jones and the Last Crusade

Святой Грааль — реликвия, о которой рассказывают кельтские и нормандские легенды. Эта чаша стояла перед Иисусом на столе во время Тайной вечери, а после распятия в нее собрали кровь из ран распятого Христа. Святой Грааль напрасно искали легендарные рыцари Круглого стола. По преданию, испивший из святой чаши получит отпущение грехов и обретет бессмертие. Понятно, что поиски продолжаются и сегодня.

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Сокровища нибелунгов

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