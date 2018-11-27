Лестницу Эйфелевой башни продадут на аукционе

Delfi Turgid
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Лестницу Эйфелевой башни продадут на аукционе
Foto: Pixabay

Если быть конкретнее, то на аукцион выставят часть винтовой лестницы, которая когда-то соединяла между собой второй и третий этажи башни. Лестница достигает в высоту 4,5 метров и весит почти 900 килограмм. Предварительная стоимость этой "груды металлолома" – 40-50 тысяч евро.

Лестница была построена в 1889 году и использовалась почти 100 лет, после чего в 1983 году ее распилили на 24 части, из которых четыре части ушли в разные музеи страны, а остальное было продано на аукционе. И сейчас один из владельцев части лестницы решил таки от нее избавиться.

Кусок, принадлежащий жителю канадского Монреаля, проходит под кодовым названием "Элемент №4"и, как полагают эксперты, вполне может заинтересовать ценителе всего необычного.

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Delfi Turgid

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