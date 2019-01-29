Летом в Литве откроется первая гостиница сети Hilton

Delfi Turgid
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Летом в Литве откроется первая гостиница сети Hilton
Foto: © Bendrovės archyvas

В июле 2019 года в Вильнюсе, рядом с Лукишкской площадью откроется первая в Литве гостиница мировой сети Hilton. Сеть действует в 109 странах. В Вильнюсе она откроет 4-звездочную гостиницу бизнес-класса Hilton Garden Inn Vilnius City Centre. Это будет первая гостиница, оборудованная в соответствии с обновленной концепцией, а гости найдут в ней и элементы культуры, пишет портал rus.delfi.lt.

"Приход Hilton в Литву - важное событие для туризма. Во-первых, это отмечает привлекательность данного направления. Во-вторых, такие международные бренды имеют дополнительную ценность, поскольку привлекают своих постоянных клиентов. В-третьих, Hilton во всем мире выделяется своей культурой обслуживания, что поднимет планку во всем секторе", - сказал глава Apex Alliance Hotel Management, которая будет управлять Hilton Garden Inn, Аугустинас Бараускас.

"Представителям бизнеса нужна качественная поездка: они рассчитывают на быстрое и слаженное обслуживание. С учетом потребностей таких клиентов, в 164-комнатной гостинице Hilton Garden Inn, будет размещен бизнес-комплекс LiveSquare с конференц-залами, Wi-Fi. Гостиница появится в стратегически удобном для наших клиентов месте, недалеко от правительственных организаций, бизнес-центров, посольств, парламента. Удобное местоположение поможет нашим клиентам экономить драгоценное время", - заметил Бараускас.

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Delfi Turgid

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