Литовец оказался единственным пассажиром рейса в Италию на почти 200-местном самолете

Скирмантас Стримайтис оказался единственным пассажиром рейса из Литвы в Италию в самолете, который рассчитан на 188 людей. Об этом 2 апреля написала газета USA Today.

Стримайтис летел самолетом Boeing 737-800 на лыжный курорт в город Бергамо. Кроме него на борту были только двое пилотов и обслуживающий персонал в количестве пяти человек.

Skirmantas Strimaitis, a Lithuanian who was the only passenger on the Boeing 747-800 from capital city Vilnius to northern Italian city of Bergamo. pic.twitter.com/yQJ9LEvjMu — Khalsan Werdana (@KhalsanW) 3 апреля 2019 г.





Этот самолет турагентство Novaturas арендовало для того, чтобы доставить домой группу литовских туристов. И для того, чтобы избежать отправки обратно в Италию пустого самолета, авиакомпания, за несколько дней до вылета, выпустила в продажу билеты на маршрут Вильнюс-Бергамо.

Впрочем, приобрел билет на этот неожиданный рейс всего один пассажир - счастливчик Стримайтис, по словам которого, такое можно испытать лишь раз в жизни.

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