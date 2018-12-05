Литовка в Норвегии: после увольнения купила в кредит жилье и объездила страну

"Вот здесь я почувствовала себя, как в литовской деревне", - смеясь, вспоминает свое путешествие по Северной Норвегии 29-летняя эмигрантка из Литвы Инета Трепекуне. Молодая женщина живет в Ставангере уже больше четырех лет, работает в области проектирования и за это время успела объездить Норвегию и найти занятие не только для души, но и для тела - стать руководителем ансамбля литовских народных танцев, пишет rus.DELFI.lt.

Уволили спустя два года

Инета приехала в Норвегию из Кельмеского района в 2014 году вслед за своим мужем, который считал, что молодому специалисту пробиться в Литве нелегко - этому не способствует экономическая ситуация в стране.

"Муж приехал в Норвегию к своему дяде и довольно быстро устроился на работу инженером, а спустя год приехала и я. Мне хотелось воссоединиться с мужем, но также хотелось новых вызовов, хотелось посмотреть мир. Потому что путешествовать и жить в стране — это не одно и то же", - рассказывает в интервью DELFI Инета.

Молодая женщина, инженер по образованию, рассчитывала найти работу по специальности, поэтому записалась на курсы норвежского языка сначала в Литве, а потом продолжила обучение в Норвегии.

"Я приехала в 2014 году, работу нашла за три месяца, но мне мне это время показалось вечностью. Ведь предложение о работе я получила уже в первый день, но опоздала с ответом, и взяли другого человека. А когда получила второе предложение, то сразу согласилась, хотя область, в которой пришлось работать, была несколько иная — пожарная безопасность зданий, что означает, что здание должно быть спроектировано таким образом, чтобы выдержать пожар. Мне очень нравилось это направление. Я даже в Литве поступила в магистратуру и собиралась изучать бетонные конструкции и их огнестойкость, но уехала в Норвегию", - рассказывает Инета.

В Норвегии молодой эмигрантке пришлось многому учиться, причем на норвежском языке, но это ее не пугало, испугало другое: приближающийся кризис, спровоцированный обвалом нефтяных цен.

"Все шло хорошо, но потом после нефтяного кризиса в 2016 году пришел кризис и в область строительных проектов. И из нашей группы шести инженеров оставили одного, остальных, в том числе и меня, уволили. На тот момент я проработала в международной компании два года, и мне выплатили хорошее выходное пособие, которое мы с мужем использовали как начальный взнос для покупки квартиры, а на оставшуюся часть объездили всю Норвегию", - рассказывает собеседница.

Женщинам платят меньше

Инета после увольнения некоторое время не могла найти работу по специальности, по ее словам, потому что было недостаточно опыта и владения языком. Тем не менее, работу по специальности она нашла спустя пять месяцев.

"На этот раз было проще, я эти пять месяцев использовала для путешествий и обучения. Однако некоторым бывшим моим коллегам пришлось идти к психологам еще и потому, что и в других компаниях было то же самое — людей увольняли, но не принимали. В трудоустройстве большую роль играл опыт, так как увольняли людей с наименьшим опытом работы. Люди с 10-летним опытом работы оставались", - рассказывает Инета.

На вопрос, не ощущала ли она дискриминацию, работая в такой традиционно мужской области, как строительный сектор, Инета ответила, что внешне все выглядит отлично, однако в заработках разница есть.

"Надо сказать, что как женщина я всегда чувствовала себя наравне с мужчинами, хотя ситуация в Литве и в Норвегии отличается, но не потому что ты женщина. Что касается зарплат, то разница в зарплатах есть и в Норвегии, и в Литве, но только потому, что женщины просят меньше. Наверное, женщинам не хватает амбиций, им сложнее обращаться с просьбой об увеличении зарплаты", - подытоживает Инета.

Нынешняя работа Инету устраивает, хотя ей пришлось несколько изменить направление и в больше степени заниматься административной работой.

"Это означает, что я не проектирую новые здания, но работаю с уже существующими. Это в некотором смысле шаг назад, но с другой стороны, на этой работе меньше стресса, меньше ответственности, это значит, что я больше внимания могу уделить семье. Но в целом этот сектор приходит в себя и в интернете уже гораздо больше объявлений о вакансиях, но золотой поры, какая была в 2012 году, пока еще не достиг", - говорит она.

Культурные отличия: никто не здоровается

Переехав в Норвегию, Инета привезла с собой собаку и записалась в спортклуб, чтобы завязать знакомство с местными жителями.

"Мне все говорили, что норвежцы не здороваются, и действительно я приходила в спортклуб, и никто со мной не здоровался, вот такие культурные различия. Но зато у них высокая культура вождения, и в этом большое отличие от Литвы. Они пропускают тебя, и никто не нервничает и не сигналит", - улыбается молодая женщина.

В целом же норвежцы производят на нее хорошее впечатление, с ними приятно иметь дело.

"Но надо сказать, что не все норвежцы такие уж воспитанные, другие узнав, что ты иностранец, перестают разговаривать и даже отворачиваются", - с сожалением отмечает Инета.

"В Норвегии у меня есть друзья, но близких друзей среди норвежцев нет, хотя и общаемся и дружим, и на нашей свадьбе были норвежцы. Кроме того, наши ровесники в этом регионе, где я живу, рано создают семью, заводят детей и их просто не видно. Очень часто приходишь на какое-нибудь мероприятие, а там одни пенсионеры. Семейные же люди занимаются детьми или едут на природу семьей", - рассказывает собеседница DELFI.

Север Норвегии напоминает Литву

В прошлом году Инета узнала, что идет набор коллектива в танцевальную группу литовских народных танцев региона Ругаланн.

"Я к ним присоединилась и сразу попала на рождественский концерт. Было здорово! А этой весной хореограф сказала, что собирается переселиться в Литву, и коллектив попросил меня перенять руководство ансамблем, потому что у меня было больше всего опыта", - не без гордости вспоминает Инета.

Недавно в Ставангере состоялось празднование 100-летия государственности Литвы, был показан спектакль "Эгле — королева ужей". В мероприятии принял участие и танцевальный коллектив Инеты Трепекуне.

"Я очень рада, что такая группа появилась, я очень горжусь нашим ансамблем, потому что до этого в нашем регионе, Ругаланне, не было ничего подобного, но было много желающих танцевать. Однако не хватало людей, которые могли бы объединить других учить их хореографии. Я сама танцевала много лет еще в Литве и считаю, что у инженерного дела и танца много общего — ведь танец — это та же инженерная конструкция", - улыбается Инета.

По ее словам, норвежцы иностранцами и их танцами не очень-то интересуются, разве что те, у которых в семье или среди друзей есть иностранцы.

"А в целом они живут в своем закрытом мирке — семья, телевизор, дети, клуб вязанья или что-то в этом роде. Впрочем, большинство понимают, что иностранцы работают и помогают местной экономике развиваться. Но некоторые считают, что иностранцы только пользуются пособиями", - говорит молодая женщина.

"Я объездила страну и могу сказать, что Норвегия прекрасна, и сейчас мне очень сложно было бы найти страну, которая бы превосходила Норвегию. И интересно то, что на севере страны люди более дружелюбные. Чем дальше на север, тем более дружелюбные люди. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Но в Бергене или Ставангере все заняты своими делами, им ничего не интересно, зарабатывают люди много, а у северян меньше денег, у них дома и машины попроще, но и они гостеприимнее. И вот как в Литве бабушки кладут у ворот яблоки для путешественников, точно также делают люди на севере Норвегии — кладут яблоки или какую-то другую еду у ворот. Вот здесь я почувствовала себя, как в литовской деревне!" - восклицает Инета,

В Литву семья пока возвращаться не собирается, но о будущем не загадывает: все возможно.

"Я и скучаю по Литве и не скучаю. Потому что ты скучаешь по тем хорошим вещам, которые тогда были, а о плохих забываешь. Но, оказавшись в Норвегии, я стараюсь максимально использовать ситуацию, в которой я оказалась, а дальше будет видно, пока жить будем тут", - заключает свой рассказ Инета.