Литва хочет обязать сдающих жилье палангских бабушек готовить завтраки

Правительство Литвы строит планы, в соответствии с которыми, люди, которые по бизнес-удостоверению сдают жилье в аренду на короткий срок, должны будут готовить своим арендаторам завтраки. Если арендодатели не могут или не хотят готовить завтраки, то им придется работать не по бизнес-удостоверению, а по справке, т.е. платить налог со всех полученных денег.

Минфин указал, что предпринимателям беспокоиться не стоит. Якобы пока только уточняют ситуацию. Однако на деле система бизнес-удостоверений может претерпеть значительные изменения, пишет портал DELFI.lt.

Ирена сдает комнаты в Паланге почти 40 лет. Она сказала, что ее клиенты рады тому, что могут отдыхать и сами себе готовить. Женщина заметила, что это ее основной источник дохода. Ирена, как и большинство представителей малого бизнеса, работает по бизнес-удостоверению, значит, платит фиксированные налоги, независимо от доходов.

Именно поэтому планы власти вызывают у палангских предпринимателей беспокойство. В соответствии с проектами, хотят отказаться от предоставления услуг краткосрочной аренды по бизнес-удостоверением.

Есть еще один вариант бизнес-удостоверения на краткосрочную аренду – услуги проживания. Но в таком случае клиентам надо предлагать завтраки.

"Это сложно осуществить. Это требует дополнительных усилий. Все не так просто. В конце концов и люди разные, у них разные потребности, так что мне для жителей каждой комнаты готовить разный завтрак?", – вопрошала Ирена Шванене.

Представители малого бизнеса заметили, что если не предоставлять клиентам завтраки, то придется платить подоходный налог со всех доходов, а это уже тяжелое бремя. Минфин уверяет, что это лишь технические изменения.

"На самом деле все эти беспокойства необоснованы. Содержание это изменение не меняет, оно лишь позволяет показать разницу между подвидами деятельности по бизнес-удостоверению", – сказала вице-министр финансов Дайва Брасюнайте.

Президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене сказала, что содержание меняется. После воплощения идеи по бизнес-удостоверению можно будет предоставлять только "услуги проживания", которые описаны, как предоставление жилья и завтраков, именно "и".

"Если бы этого дополнения не было, то и никаких сомнений не было бы. А сейчас люди переживают, что после того как вступит в силу этот закон, жилье сдавать без завтраков по бизнес-удостоверению нельзя. Все палангские бабушки не смогут работать по бизнес-удостоверениям", – сказала Чибирене.

Представители малого бизнеса считают, что новый порядок будет выгоден для гостиниц. Якобы малый бизнес на таких платформах как booking.com или AirBNB создает конкуренцию гостиницам. Однако, по словам главы Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалды Шишкаускене, цель перемен - не конкуренция, а статистика.

"Мы уже почти 3 года пытаемся изменить этот один год, по которому выдают бизнес-удостоверение на краткосрочную аренду жилья. Выяснилось, что мы не знаем, сколько туристов приезжает в Литву", – сказала Шишкаускене.

По подсчетам Департамента туризма, в этом году больше всего туристов в Литву приехало из Германии, в первую десятку вошли американцы, приезжают скандинавы. Стоит отметить, что когда люди приезжают по делам, они останавливаются в гостиницах, а если едут на отдых - выбирают частный сектор. А частный сектор не предоставляет данные статистикам.

"Поскольку у нас нет объективных данных, мы не можем реально обосновать пользу, которую туризм приносит экономике. Когда мы представляем зарубежным организациям неверные данные, мы вводим в заблуждение инвесторов, поскольку показываем меньше, чем есть на самом деле" – сказала представитель Департамента статистики Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Изменения в системе бизнес-удостоверений вступят в силу с июля 2019 года.