Лучше не ездить: топ-10 самых опасных городов мира в 2018 году

В 2018 году Латинская Америка сохранила свой статус региона с самым большим количеством насилия в мире. Эксперты Citizens' Council for Public Security составили свой ежегодный рейтинг самых опасных городов мира.

Из 50 городов, которые были включены в рейтинг, 42 находятся в Латинской Америке. Из них 15 городов - в Мексике, 14 - в Бразилии, 6 – в Венесуэле. 4 города расположены в США. В этот список вошли города с населением свыше 300 тысяч человек, при этом горячие точки (Украина и Сирия) не вошли в рейтинг.

Отмечается, что уровень преступности в Латинской Америке зачастую связан с наркотрафиком и организованной преступностью. Все это дополняется высоким уровнем бедности и нестабильностью экономики.

Ниже мы расскажем о 10 самых опасных городах мира в 2018 году.

10. Сьюдад-Боливар, Венесуэла

69.09 убийств на 100 000 жителей

В 2018 году в венесуэльском городке Сьюдад-Боливар проживало 382 095 человек. При этом число насильственных смертей достигло 264.

9. Форталеза, Бразилия

69.15 убийств на 100 000 жителей

Форталеза — город в Бразилии, столица штата Сеара. Пятый по величине город Бразилии. Население города в 2018 году составило 3 939 460 человек, при этом число насильственных преступлений – 2 724.

8. Натал, Бразилия

74.67 убийств на 100 000 жителей

Натал — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Восток штата Риу-Гранди-ду-Норти. Находится в составе крупной городской агломерации Натал. Входит в экономико-статистический микрорегион Натал.

Население города в 2018 году составило 1 587 055 человек, при этом число насильственных преступлений – 1 185 .

7. Сьюдад-Гайяна, Венесуэла

78.30 убийств на 100 000 жителей

В 2018 году в венесуэльском городе Сьюдад-Гайяна проживало 823 722 человек. При этом число насильственных смертей достигло 645.

6. Ирапуато, Мексика

81.44 убийств на 100 000 жителей

В 2018 году в мексиканском городе Ирапуато проживало 580 808 человек. При этом число насильственных смертей достигло 473.

5. Сьюдад-Хуарес, Мексика

85.56 убийств на 100 000 жителей

Сьюдд-Хурес — город в Мексике в северной части штата Чиуауа, административный центр муниципалитета Хуарес. Численность населения Хуареса составляет 1,5 млн. человек. В 2010-х стал известен как "мировая столица убийств" из-за активности картеля Хуареса и банды "Баррио Ацтека".

В 2018 году здесь было совершено 1 251 убийств.

4. Сьюдад-Виктория, Мексика

86.01 убийств на 100 000 жителей

В 2018 году в мексиканском городе Сьюдад-Виктория проживало 365 089 человек. При этом число насильственных смертей достигло 314 .

3. Каракас, Венесуэла

99.98 убийств на 100 000 жителей

Каракас — столица Венесуэлы. Долгое время не было известно точных данных по насильственным преступлениям в Каракасе, однако в 2016 г. правительство выпустило первые официальные данные. В результате Каракас сразу вошел в первую десятку рейтинга самых жестоких городов мира.

2. Акапулько, Мексика

110.5 убийств на 100 000 жителей

Акапулько — портовый город и туристический центр на тихоокеанском побережье Мексики, штат Герреро. Является административным центром одноимённого муниципалитета. В настоящее время — популярный среди мексиканцев курорт, известный своей насыщенной ночной жизнью.

В 2018 году в мексиканском Акапулько проживало 857 883 человек. При этом число насильственных смертей достигло 948.

1. Тихуана, Мексика

138.26 убийств на 100 000 жителей

Тихуана — город на северо-западе Мексики, крупнейший в штате Нижняя Калифорния и самый западный во всей Латинской Америке. Даже по мексиканским меркам Тихуана считается городом с очень высоким уровнем преступности и насилия.

В северных, прилегающих к американской границе, районах города (особенно через трущобы Каньона Сапата) местные группировки промышляют переправкой в Калифорнию нелегальных иммигрантов, наркотиков, лекарств, сигарет и спиртного.

Борьба за контроль над этими сверхприбыльными сферами преступного бизнеса, особенно в области транспортировки наркотиков, нередко выливается в кровавые стычки и даже затяжные войны между местными картелями.

В 2018 году в мексиканском городе Тихуана проживало 1 909 424 человек. При этом число насильственных смертей достигло 2 640.

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