Лучше не ездить: топ-10 самых опасных городов мира в 2018 году

В 2018 году Латинская Америка сохранила свой статус региона с самым большим количеством насилия в мире. Эксперты Citizens' Council for Public Security составили свой ежегодный рейтинг самых опасных городов мира.
Из 50 городов, которые были включены в рейтинг, 42 находятся в Латинской Америке. Из них 15 городов - в Мексике, 14 - в Бразилии, 6 – в Венесуэле. 4 города расположены в США. В этот список вошли города с населением свыше 300 тысяч человек, при этом горячие точки (Украина и Сирия) не вошли в рейтинг.
Отмечается, что уровень преступности в Латинской Америке зачастую связан с наркотрафиком и организованной преступностью. Все это дополняется высоким уровнем бедности и нестабильностью экономики.
Ниже мы расскажем о 10 самых опасных городах мира в 2018 году.
10. Сьюдад-Боливар, Венесуэла
69.09 убийств на 100 000 жителей
В 2018 году в венесуэльском городке Сьюдад-Боливар проживало 382 095 человек. При этом число насильственных смертей достигло 264.
9. Форталеза, Бразилия
69.15 убийств на 100 000 жителей
Форталеза — город в Бразилии, столица штата Сеара. Пятый по величине город Бразилии. Население города в 2018 году составило 3 939 460 человек, при этом число насильственных преступлений – 2 724.
8. Натал, Бразилия
74.67 убийств на 100 000 жителей
Натал — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Восток штата Риу-Гранди-ду-Норти. Находится в составе крупной городской агломерации Натал. Входит в экономико-статистический микрорегион Натал.
Население города в 2018 году составило 1 587 055 человек, при этом число насильственных преступлений – 1 185 .
7. Сьюдад-Гайяна, Венесуэла
78.30 убийств на 100 000 жителей
В 2018 году в венесуэльском городе Сьюдад-Гайяна проживало 823 722 человек. При этом число насильственных смертей достигло 645.
6. Ирапуато, Мексика
81.44 убийств на 100 000 жителей
В 2018 году в мексиканском городе Ирапуато проживало 580 808 человек. При этом число насильственных смертей достигло 473.
5. Сьюдад-Хуарес, Мексика
85.56 убийств на 100 000 жителей
Сьюдд-Хурес — город в Мексике в северной части штата Чиуауа, административный центр муниципалитета Хуарес. Численность населения Хуареса составляет 1,5 млн. человек. В 2010-х стал известен как "мировая столица убийств" из-за активности картеля Хуареса и банды "Баррио Ацтека".
В 2018 году здесь было совершено 1 251 убийств.
4. Сьюдад-Виктория, Мексика
86.01 убийств на 100 000 жителей
В 2018 году в мексиканском городе Сьюдад-Виктория проживало 365 089 человек. При этом число насильственных смертей достигло 314 .
3. Каракас, Венесуэла
99.98 убийств на 100 000 жителей
Каракас — столица Венесуэлы. Долгое время не было известно точных данных по насильственным преступлениям в Каракасе, однако в 2016 г. правительство выпустило первые официальные данные. В результате Каракас сразу вошел в первую десятку рейтинга самых жестоких городов мира.
2. Акапулько, Мексика
110.5 убийств на 100 000 жителей
Акапулько — портовый город и туристический центр на тихоокеанском побережье Мексики, штат Герреро. Является административным центром одноимённого муниципалитета. В настоящее время — популярный среди мексиканцев курорт, известный своей насыщенной ночной жизнью.
В 2018 году в мексиканском Акапулько проживало 857 883 человек. При этом число насильственных смертей достигло 948.
1. Тихуана, Мексика
138.26 убийств на 100 000 жителей
Тихуана — город на северо-западе Мексики, крупнейший в штате Нижняя Калифорния и самый западный во всей Латинской Америке. Даже по мексиканским меркам Тихуана считается городом с очень высоким уровнем преступности и насилия.
В северных, прилегающих к американской границе, районах города (особенно через трущобы Каньона Сапата) местные группировки промышляют переправкой в Калифорнию нелегальных иммигрантов, наркотиков, лекарств, сигарет и спиртного.
Борьба за контроль над этими сверхприбыльными сферами преступного бизнеса, особенно в области транспортировки наркотиков, нередко выливается в кровавые стычки и даже затяжные войны между местными картелями.
В 2018 году в мексиканском городе Тихуана проживало 1 909 424 человек. При этом число насильственных смертей достигло 2 640.