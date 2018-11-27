Люксовый отель на Бали запретил гостям пользоваться гаджетами на территории отеля

Необычное решение приняло руководство расположенного на Бали люксового отеля Ayana Resorn – оно решило бороться с тем фактом, что многие из постояльцев отеля вместо того, чтобы наслаждаться видами и инфраструктурой курорта, не отрываются от своих мобильных телефонов и планшетов.

В итоге в отеле решили запретить использование каких-либо электронных устройств у бассейна River Pool с 09:00 до 17:00. В это время гостям предлагают просто плавать, загорать, знакомиться друг с другом, играть в настольные игры или читать. У бассейна установлены специальные камеры хранения, в которых можно оставить свой гаджет.

Впрочем, к чести отеля стоит сказать, что на кардинальные меры они все-таки не решились. А с учетом того, что на курорте в общей сложности располагаются 12 бассейнов, то найти место, где у вас никто не будет отбирать родной телефон – проще простого.

Однако в гостинице допускают, что в случае удачного эксперимента, такая практика будет распространена и на остальные бассейны.