Лыжи, ярмарки и колокол любви. Что делать в Словении на новогодние праздники

Зимний отдых в Словении обычно связывают с горными лыжами. Между тем в период рождественских и новогодних каникул в стране есть, чем заняться и помимо катания. "Лента.ру" разобралась в том, куда поехать и что делать в Словении на зимних каникулах, и не забыли про горные лыжи. Ведь на всей территории страны действует единый SkiPass, что позволяет при желании легко перемещаться с курорта на курорт.

Уличная сказка

На большей части территории Европы у новогодних праздников только один герой: там, где традиционно сильнее празднуют рождество, — Санта Клаус, а в странах, где главным праздником является Новый год, — дед Мороз. В Словении же нашлось место обоим героям. Символом рождественской ночи является святой Никола Угодник, которого словенцы называют Миклавж, а новогодний вариант — дедек Мраз, как зовут в Словении деда мороза.

Но кто бы ни был главным героем торжеств, улицы словенских городов от этого не становится менее праздничными. На центральных улицах и площадях работают рождественские рынки и ярмарки. Играет музыка, город украшен иллюминацией, а на прилавках можно найти сделанные в ручную сувениры, ремесленные изделия, национальные блюда и деликатесы. Посетить Словению в дни каникул можно ради одних только праздничных блюд.

Рождественский сладкий хлеб попртник является символическим пожеланием здоровья и изобилия в наступающем году. Многочисленные колбасные изделия из свинины тоже имели в старину символическое значение. "Год на убыль — ешь свинью, она торит дорожку пятачком", — гласит словенская пословица. В центральной Словении на рождество традиционно ели запеченного или фаршированного каплуна — молодого оскопленного петушка. Блюда из него до сих пор популярны в ресторанах этой части страны.

И, конечно же, праздничный стол не обходится без сладкого: разнообразных словенских пирожков штруклей с начинками на любой вкус, а также королевы словенских десертов — потицы. Этот рулет из дрожжевого теста с различными начинками вы можете найти по всей Словении, и везде рецепт будет свой. Всего существует более 80 рецептов, но в Бледе вас ждет настоящая сокровищница словенской потицы — "Потичница". Это заведение расположено на острове среди живописного Бледского озера. Впрочем, в Блед нужно отправиться не только ради угощенья, но и чтобы воочию увидеть одну из старейших словенских традиций.