Магические ФОТО: В Литве проходит фестиваль "Большие китайские латерны"

С 24 ноября по 6 января всего в 130 километрах от Риги можно посмотреть на настоящую сказку - в Пакруойской усадьбе пройдет международный фестиваль "Большие китайские латерны".

В парке усадьбы можно будет полюбоваться на 20 разнообразных скульптур, созданных из тысяч лампочек и обтянутых разноцветным шелком - среди них 40-метровый огнедышащий дракон, панды, фламинго, карета для Золушки и многие другие.

В качестве культурной программы запланированы театральные представления, уроки каллиграфии, здесь же развернется праздничная ярмарка, на которой можно будет попробовать блюда аутентичной китайской кухни.

Время работы фестиваля:

С 24 ноября по 6 января, каждые пятницу – 16:00 – 20:00, субботу – 15:00 – 22:00, воскресенье – 15:00 – 20:00.

Цена билетов:

Взрослым – 12 евро, детям, студентам, пенсионерам – 10 евро, детям до 4 лет – вход бесплатный.

Билеты можно приобрести в Интернете на сайте tiketa.lt или на месте – в самой усадьбе.