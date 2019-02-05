Манипуляции сознанием: 12 способов с помощью которых аэропорты заставляют нас тратить больше

Со временем аэропорты превратились из транспортных хабов в центры торговли. Они сконструированы таким образом, чтобы влиять на поведение человека.

Все – от архитектуры до освещения – продумано очень тщательно, чтобы способствовать росту продаж в магазинах, находящихся на территории аэропортов. Ниже мы расскажем о 12 трюках, которые используются в аэропортах, чтобы заставить вас потратить больше денег.

1. Они сконструированы так, чтобы вы не заблудились

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Ключ к успеху аэропорта – это легкая навигация. Путешественники должны дойти до зоны выхода на посадку, не заблудившись. Именно поэтому в аэропортах так много указателей, которые подсказывают верное направление.

Но кроме указателей есть и другие способы помочь путешественнику найти дорогу. Так, во многих аэропортах вы можете видеть из окна взлетную полосу. Не особо важно, видите ли вы за окном свой самолет или нет, важно то, что вы всегда представляете себе направление, в котором стоит двигаться.

2. Указатели в аэропортах влияют на подсознание

Foto: LETA

Практически во всех аэропортах внешний вид указателей тщательно продуман. Так, в 75% аэропортов надписи на указателях выполнены одним из трех шрифтов: Helvetica, Frutiger и Clearview. Все эти шрифты легко читаются издалека.

Неофициальное правило гласит, что каждый дюйм высоты буквы добавляет 12 м видимости. Иногда в различных терминалах одного и того же аэропорта используются разные варианты шрифта или различные цвета на указателях.