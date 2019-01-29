Массовая гибель туристов на Мальдивах заставила власти принять меры

Власти Мальдив обеспокоились из-за участившихся случаев гибели туристов на островах. В связи с тем, что за январь 2019 года на Мальдивах утонуло несколько иностранцев, министр туризма Али Вахид пообещал провести массовые проверки в гостевых домах и призвал власти курортов тщательнее следить за туристами, которые купаются в океане.

Также Али Вахид признал, что безопасность отдыха на Мальдивах оставляет желать лучшего, и добавил, что на всех островах будут размещены сотрудники туристической полиции. Министр туризма пообещал также отделить безопасные зоны для плавания на 26 атоллах.

Отмечается, что за 2017 год на Мальдивах утонул 31 человек. Кроме того, с начала 2019 года на курортах островов произошло два пожара, один из которых вспыхнул в роскошном отеле Gili Lankanfushi, где сгорело семь вилл и ресторан. В результате частный курорт на атолле Северный Мале закрыли на неопределенный срок.

В июне власти Индии запретили фотографироваться в популярных туристических местах на курорте Гоа в связи с частой гибелью туристов из-за селфи. В некоторых случаях туристы умирали, когда их неожиданно накрывало волной на краю скалы, а иногда падали в воду, пытаясь себя сфотографировать.