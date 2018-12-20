Море и песок под рукой: 9 лучших городских пляжей в мире

Пляжами в черте города жителей Латвии не удивишь. А как выглядят такие пляжи в далеких странах — Австралии, Японии, Бразилии, Марокко и США? Они удобные, доступные и великолепные, утверждает Wanderlust и рассказывает подробнее о девяти городских пляжах в разных уголках мира.
1. Мэнли-бич, Сидней, Австралия
В Сиднее более 20 пляжей, находящихся в пределах легкой досягаемости от центра города. Бонди-бич — самый известный, но знающие люди направляются в Мэнли-бич. Это прекрасный немноголюдный песчаный пляж на севере Сиднея, с променадом, вдоль которого растут норфолкские сосны. Дополнительным бонусом является то, что из центра Сиднея вы можете добраться туда на пароме и полюбоваться прекрасными видами.
- 1. 2. Пляж Ипанема, Рио-де-Жанейро, Бразилия
- 2. 3. Пляж Барселонета, Барселона, Испания
- 3. 4. Клифтон-бич, Кейптаун, Южная Африка
- 4. 5. Южный пляж, Майами, США
- 5. 6. Плайя де Ла-Конча, Сан-Себастьян, Испания
- 6. 7. Брайтон-бич, Брайтон, Англия
- 7. 8. Пляж Аосима, Миядзаки, Япония
- 8. 9. Пляж Эс-Сувейра, Марокко