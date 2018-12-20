Море и песок под рукой: 9 лучших городских пляжей в мире

Пляжами в черте города жителей Латвии не удивишь. А как выглядят такие пляжи в далеких странах — Австралии, Японии, Бразилии, Марокко и США? Они удобные, доступные и великолепные, утверждает Wanderlust и рассказывает подробнее о девяти городских пляжах в разных уголках мира.