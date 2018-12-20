Море и песок под рукой: 9 лучших городских пляжей в мире

Delfi Turgid
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2. Пляж Ипанема, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Море и песок под рукой: 9 лучших городских пляжей в мире
Foto: Shutterstock

Пляжами в черте города жителей Латвии не удивишь. А как выглядят такие пляжи в далеких странах — Австралии, Японии, Бразилии, Марокко и США? Они удобные, доступные и великолепные, утверждает Wanderlust и рассказывает подробнее о девяти городских пляжах в разных уголках мира.

1. Мэнли-бич, Сидней, Австралия

В Сиднее более 20 пляжей, находящихся в пределах легкой досягаемости от центра города. Бонди-бич — самый известный, но знающие люди направляются в Мэнли-бич. Это прекрасный немноголюдный песчаный пляж на севере Сиднея, с променадом, вдоль которого растут норфолкские сосны. Дополнительным бонусом является то, что из центра Сиднея вы можете добраться туда на пароме и полюбоваться прекрасными видами.

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2. Пляж Ипанема, Рио-де-Жанейро, Бразилия

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Delfi Turgid

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