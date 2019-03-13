Можно и вплавь. Роскошные исторические замки Европы, окруженные водой

Delfi Turgid
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Замок Эгесков в Дании
Можно и вплавь. Роскошные исторические замки Европы, окруженные водой
Foto: Shutterstock

Эти старинные замки — красивые и могущественные, с богатой историей, и все они окружены водой, поэтому особенно манят туристов, пишет Tūrismagids.

Исторический замок в Шотландии

Можно и вплавь. Роскошные исторические замки Европы, окруженные водой
Foto: Shutterstock

Этот шотландский замок, широко известный под названием Сталкер, был построен в 1320 году, говорится на сайте Castle Stalker, но он перестраивался и свой сегодняшний облик приобрел немного позже.

Четырехэтажный замок расположен на маленьком островке посреди шотландского фьорда Лох-Линне. Несмотря на свое романтическое местоположение, у этого замка весьма темная история, связанная с несколькими убийствами.

Замок обычно закрыт для туристов, но несколько раз в год его хозяева устраивают экскурсии, и посетители могут осмотреть это средневековое здание. Путешественники приезжают и для того, чтобы посмотреть на этот суровый замок хотя бы с берега.

В замке Сталкер снималась британская кинокомедия "Монти Пайтон и Священный Грааль".


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Замок Эгесков в Дании

Source info

Delfi Turgid

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