На летние выходные: TOP-10 шикарных отелей в поместьях Эстонии
Foto: Pixabay

От периода немецкого и шведского владычества Эстонии осталось в наследство изрядное количество усадеб, многие из которых были отреставрированы и превращены в роскошные гостиницы. Здесь вы можете выпить вина, пообедать, насладиться спа-процедурами и отдохнуть в аристократических условиях. Портал turist.ee со ссылкой на Visit Estonia рассказывает лишь о некоторых из многих превращенных в гостиницы мызах Эстонии.

СПА отель Saka cliff

View this post on Instagram

A post shared by APPRECIATED DRONE TEAM (@volar.studio) on Jun 9, 2018 at 10:45pm PDT

Где: Ида-Вирумаа

Маленький и романтичный СПА отель Saka Cliff находится в местечке с потрясающей природой, на взморье неподалёку от поселения Онтика. Помимо первоклассных номеров к услугам гостей предоставлен a´ la carte ресторан, частная столовая и мини-СПА. Кроме шести помещений для семинаров и собраний, в “Морской башне” (Meretorn) можно будет отметить важное событие, а также отдохнуть в сауне. Вдобавок к номерам отеля вы сможете остановиться в отдельном доме, приехать с палатками или на трейлере. Отличное время на природе Вам помогут провести туристические тропы, теннисный корт, место для костра, деревенские качели и мини-СПА.

Мыза Вихтерпалу

View this post on Instagram

A post shared by Vihterpalu Manor (@vihterpalu_manor) on Aug 26, 2017 at 8:21am PDT

Где: Харьюмаа

Самые ранние упоминания об этой мызе относятся к 1623 году. Главное здание является образцом местной архитектуры классицизма и восходит к 1830-ым годам. Комплекс сооружений усадьбы разбросан вокруг зеленого парка со старинными елями и вдоль высоких берегов реки Вихтерпалу. Полностью отреставрированная, мыза была преобразована в роскошный конференц-центр и отель.

Отель и спа мызы Мяэтагузе

View this post on Instagram

A post shared by Mäetaguse Mõis (@maetaguse_moisahotell) on Apr 23, 2018 at 1:52pm PDT

Где: Ида-Вирумаа

Относящаяся к XVIII веку бывшая конюшня-каретный сарай мызы Мяэтагузе была превращена в 3-звездочный отель с интерьерами в скандинавском стиле. В находящемся по соседству комплексе бассейна гости отеля могут насладиться также посещением саун и спа-процедурами. Днем к услугам гостей тир, лыжные трассы и пешеходные дорожки, сдаваемые напрокат трости для скандинавской ходьбы, велосипеды и квадроциклы.

Замок Алатскиви

View this post on Instagram

A post shared by Ilusad Eesti paigad (@ilusadeestipaigad) on Apr 7, 2019 at 1:14pm PDT

Где: Тартуский уезд

Этот замок XVII века в неоготическом стиле находится посреди южных эстонских лесов, недалеко от Чудского озера. Сегодня усадьба в основном известна своей экспозицией, знакомящей с повседневной жизнью помещиков и служащих. На втором этаже размещение до восьми человек, а самый роскошный люкс находится в угловой башне.

Мыза Падизе

View this post on Instagram

A post shared by Tarvokuus (@tarvokuus) on Jun 6, 2018 at 3:44pm PDT

Где: Харьюмаа

Всего в 50 километрах от столицы в живописном местечке среди лесов и полей уютно расположилась мыза Падизе. Местность, поражающая красотой природы, славится не только крепостью и древним монастырем, но теперь и почти полностью отреставрированной мызой Падизе. В ней расположился уютный отель с 13 номерами и рестораном a la carte, славящимся своей кухней. Мыза также является популярным местом проведения резонансных камерных концертов.

Мыза Моосте

View this post on Instagram

A post shared by Michael Huang (@kehuang12) on Jan 9, 2018 at 12:37pm PST

Где: Пылваский уезд

Усадьба Моосте была построена на берегу озера во времена правления в местных землях рода Нолькенов. Большинство зданий построены из камня и украшены кирпичом. Очарования усадьбе добавляет парк в английском стиле. В здании усадьбы находится школа, а бывшая деревообрабатывающая мастерская реновирована и превращена в Гостевой дом мызы Моосте. Дом управляющего занял Центр художественной и социальной практики, а бывший хлев превращен в концертный зал на 500 мест.

Мыза Сагади

View this post on Instagram

A post shared by Martijn Smeenge (@wanderlus.tinus) on Jul 7, 2016 at 12:22pm PDT

Где: Ляане-Вирумаа

Усадебный комплекс Сагади находится в Национальном парке Лахемаа. История мызы насчитывает более 500 лет. В наши дни мыза привлекает многочисленных туристов, любителей природы и культурного наследия. Комплекс, включающий хозяйственные постройки с отремонтированными дорогами, парк с тенистыми аллеями, пруды, отличается необыкновенным единством. В Лесном центре Сагади вы можете посетить лес и музей мызы, остановиться в отеле и насладиться трапезой в ресторане мызы.

Деревня отдыха мызы Вихула

Vihula Manor

Где: Ляане-Вирумаа

Расположенная в живописном национальном парке Лахемаа всего в часе езды от Таллинна деревня отдыха мызы Вихула приглашает посетителей в престижный ресторан “La Boheme” и в эко-спа. Деревня открыта как для гостей мызы Вихула, так и для всех, кто пожелает насладиться прогулкой на лоне природы и выпить чашечку кофе в романтической деревенской обстановке.

Усадьба Кыуэ

View this post on Instagram

A post shared by Kõue Mõis / Kau Manor (@kaumanor) on Jan 18, 2018 at 9:20pm PST

Где: Харьюмаа

Усадьба Кыуэ, построенная еще до 1241 года, обрела новых хозяев в 2006 году. Вдохновением к реставрационным работам послужила красочная история усадьбы, а полные фантазии работы по реконструкции отличают усадьбу Кыуэ от других усадеб. Расположенная в получасе езды от Таллинна усадьба предлагает идеальную возможность избежать суеты большого города.В усадьбе Кыуэ расположен бутик-отель с 19 уникальными номерами, удостоенный наград ресторан “Kaheksa Jalga” с винным погребом и сигарной комнатой, библиотека, а также частный крытый бассейн. Бальный зал и другие небольшие помещения подходят для проведения особенных мероприятий. Здесь Вы также можете насладиться различными общественными мероприятиями.

Усадьба Пядасте

View this post on Instagram

A post shared by vellu from helsinki finland (@vellu55) on Aug 10, 2018 at 12:41am PDT

Где: остров Муху

Эта роскошная мыза находится на небольшом острове Муху, известном красотой своей природы и традиционным наследием. Фасад особняка и газон обрамлены двумя рядами зданий из бутового камня. Сегодня в мызе расположены спа-отель и ресторан “Alexander”, который считается одним из лучших. Хотя "ничегонеделание" становится для многих приятным и долгожданным способом провести в Пядасте свой досуг, здесь также предлагаются различные занятия для гостей, заинтересованных в более активном отдыхе. При желании организуется прогулка верхом по побережью, морская прогулка на закате солнца или пикник на острове Любви.

Sharing Options

Source

Delfi Turgid

Tags

Эстония
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form