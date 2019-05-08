На летние выходные: TOP-10 шикарных отелей в поместьях Эстонии

От периода немецкого и шведского владычества Эстонии осталось в наследство изрядное количество усадеб, многие из которых были отреставрированы и превращены в роскошные гостиницы. Здесь вы можете выпить вина, пообедать, насладиться спа-процедурами и отдохнуть в аристократических условиях. Портал turist.ee со ссылкой на Visit Estonia рассказывает лишь о некоторых из многих превращенных в гостиницы мызах Эстонии.

СПА отель Saka cliff

View this post on Instagram A post shared by APPRECIATED DRONE TEAM (@volar.studio) on Jun 9, 2018 at 10:45pm PDT

Где: Ида-Вирумаа

Маленький и романтичный СПА отель Saka Cliff находится в местечке с потрясающей природой, на взморье неподалёку от поселения Онтика. Помимо первоклассных номеров к услугам гостей предоставлен a´ la carte ресторан, частная столовая и мини-СПА. Кроме шести помещений для семинаров и собраний, в “Морской башне” (Meretorn) можно будет отметить важное событие, а также отдохнуть в сауне. Вдобавок к номерам отеля вы сможете остановиться в отдельном доме, приехать с палатками или на трейлере. Отличное время на природе Вам помогут провести туристические тропы, теннисный корт, место для костра, деревенские качели и мини-СПА.

Мыза Вихтерпалу

View this post on Instagram A post shared by Vihterpalu Manor (@vihterpalu_manor) on Aug 26, 2017 at 8:21am PDT

Где: Харьюмаа

Самые ранние упоминания об этой мызе относятся к 1623 году. Главное здание является образцом местной архитектуры классицизма и восходит к 1830-ым годам. Комплекс сооружений усадьбы разбросан вокруг зеленого парка со старинными елями и вдоль высоких берегов реки Вихтерпалу. Полностью отреставрированная, мыза была преобразована в роскошный конференц-центр и отель.

Отель и спа мызы Мяэтагузе

View this post on Instagram A post shared by Mäetaguse Mõis (@maetaguse_moisahotell) on Apr 23, 2018 at 1:52pm PDT

Где: Ида-Вирумаа

Относящаяся к XVIII веку бывшая конюшня-каретный сарай мызы Мяэтагузе была превращена в 3-звездочный отель с интерьерами в скандинавском стиле. В находящемся по соседству комплексе бассейна гости отеля могут насладиться также посещением саун и спа-процедурами. Днем к услугам гостей тир, лыжные трассы и пешеходные дорожки, сдаваемые напрокат трости для скандинавской ходьбы, велосипеды и квадроциклы.

Замок Алатскиви

View this post on Instagram A post shared by Ilusad Eesti paigad (@ilusadeestipaigad) on Apr 7, 2019 at 1:14pm PDT

Где: Тартуский уезд

Этот замок XVII века в неоготическом стиле находится посреди южных эстонских лесов, недалеко от Чудского озера. Сегодня усадьба в основном известна своей экспозицией, знакомящей с повседневной жизнью помещиков и служащих. На втором этаже размещение до восьми человек, а самый роскошный люкс находится в угловой башне.

Мыза Падизе

View this post on Instagram A post shared by Tarvokuus (@tarvokuus) on Jun 6, 2018 at 3:44pm PDT

Где: Харьюмаа

Всего в 50 километрах от столицы в живописном местечке среди лесов и полей уютно расположилась мыза Падизе. Местность, поражающая красотой природы, славится не только крепостью и древним монастырем, но теперь и почти полностью отреставрированной мызой Падизе. В ней расположился уютный отель с 13 номерами и рестораном a la carte, славящимся своей кухней. Мыза также является популярным местом проведения резонансных камерных концертов.

Мыза Моосте

View this post on Instagram A post shared by Michael Huang (@kehuang12) on Jan 9, 2018 at 12:37pm PST

Где: Пылваский уезд

Усадьба Моосте была построена на берегу озера во времена правления в местных землях рода Нолькенов. Большинство зданий построены из камня и украшены кирпичом. Очарования усадьбе добавляет парк в английском стиле. В здании усадьбы находится школа, а бывшая деревообрабатывающая мастерская реновирована и превращена в Гостевой дом мызы Моосте. Дом управляющего занял Центр художественной и социальной практики, а бывший хлев превращен в концертный зал на 500 мест.

Мыза Сагади

View this post on Instagram A post shared by Martijn Smeenge (@wanderlus.tinus) on Jul 7, 2016 at 12:22pm PDT

Где: Ляане-Вирумаа

Усадебный комплекс Сагади находится в Национальном парке Лахемаа. История мызы насчитывает более 500 лет. В наши дни мыза привлекает многочисленных туристов, любителей природы и культурного наследия. Комплекс, включающий хозяйственные постройки с отремонтированными дорогами, парк с тенистыми аллеями, пруды, отличается необыкновенным единством. В Лесном центре Сагади вы можете посетить лес и музей мызы, остановиться в отеле и насладиться трапезой в ресторане мызы.

Деревня отдыха мызы Вихула

Где: Ляане-Вирумаа

Расположенная в живописном национальном парке Лахемаа всего в часе езды от Таллинна деревня отдыха мызы Вихула приглашает посетителей в престижный ресторан “La Boheme” и в эко-спа. Деревня открыта как для гостей мызы Вихула, так и для всех, кто пожелает насладиться прогулкой на лоне природы и выпить чашечку кофе в романтической деревенской обстановке.

Усадьба Кыуэ

Где: Харьюмаа

Усадьба Кыуэ, построенная еще до 1241 года, обрела новых хозяев в 2006 году. Вдохновением к реставрационным работам послужила красочная история усадьбы, а полные фантазии работы по реконструкции отличают усадьбу Кыуэ от других усадеб. Расположенная в получасе езды от Таллинна усадьба предлагает идеальную возможность избежать суеты большого города.В усадьбе Кыуэ расположен бутик-отель с 19 уникальными номерами, удостоенный наград ресторан “Kaheksa Jalga” с винным погребом и сигарной комнатой, библиотека, а также частный крытый бассейн. Бальный зал и другие небольшие помещения подходят для проведения особенных мероприятий. Здесь Вы также можете насладиться различными общественными мероприятиями.

Усадьба Пядасте

Где: остров Муху

Эта роскошная мыза находится на небольшом острове Муху, известном красотой своей природы и традиционным наследием. Фасад особняка и газон обрамлены двумя рядами зданий из бутового камня. Сегодня в мызе расположены спа-отель и ресторан “Alexander”, который считается одним из лучших. Хотя "ничегонеделание" становится для многих приятным и долгожданным способом провести в Пядасте свой досуг, здесь также предлагаются различные занятия для гостей, заинтересованных в более активном отдыхе. При желании организуется прогулка верхом по побережью, морская прогулка на закате солнца или пикник на острове Любви.