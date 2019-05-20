На Ямайке открылась "вакансия мечты"

Компания Virgin Holidays предлагает "вакансию мечты" — поработать барменом в одном из самых популярных в Instagram баров. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Недельный контракт не предполагает зарплаты, но работнику будут компенсированы перелет и проживание. Опыт работы не требуется. Соискатели должны заполнить анкету на сайте Virgin Holidays, после чего жюри выберет самого достойного. Выбрать лучшего кандидата поможет Джоди Кидд — в прошлом модель, а сейчас владелец гастропаба в Западном Сассексе.

"Это невероятный шанс для любого, кто хочет совместить лучшую работу в мире с одним из лучших направлений для отдыха, а заодно подарить местной легенде заслуженный праздник", — прокомментировала вакансию Кидд.

Вакансия появилась, когда владелец заведения и по совместительству единственный бармен Флойд Форбс решил взять первый за восемь лет отпуск.

Floyd's Pelican Bar расположен на сваях прямо посреди Карибского моря, на расстоянии одной мили от побережья Ямайки. Бар был открыт в 2001 году.