Найдено самое грязное место в аэропорту

Специалисты страхового агентства Insurance Quotes провели исследование и выяснили, какое место в аэропорту можно считать самым загрязненным. Результаты исследования публикует Daily Express.

Для этого эксперты замерили количество вредных микроорганизмов на квадратный дюйм. Оказалось, что больше всего бактерий скапливается на стойках самостоятельной регистрации, поскольку люди постоянно трогают их экраны грязными руками. На каждой стойке в среднем содержится 253 857 бактерий и грибковых клеток на квадратный дюйм.

На второе место специалисты поставили скамейки и кресла, на которых сидят пассажиры в ожидании рейса у выхода на посадку. Здесь в среднем собирается 21 тысяча бактерий на квадратный дюйм.

На третьем месте оказались кнопки на питьевых фонтанах, где на каждом квадратном дюйме в среднем может быть 19 тысяч бактерий.

В сентябре 2018 года ученые финского Национального института здравоохранения и социального обеспечения доказали опасность пребывания в аэропортах. Исследователи сняли пробы с поверхностей, к которым чаще всего прикасаются пассажиры в аэропорту Хельсинки, чтобы выявить наличие на них вредных для здоровья бактерий.

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