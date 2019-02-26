Названы пять самых изучаемых языков на планете

Delfi Turgid
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Названы пять самых изучаемых языков на планете
Foto: Shutterstock

Опубликованы итоги прошлогоднего исследования издания "Ethnologue", которым занимается организация SIL International, специализирующаяся на расширении лингвистических знаний. Эксперты определили, какие языки пользуются большей популярностью у людей, которые их учат, пишет портал 34travel.me.

Топ-5 языков, которое изучают на планете:

  1. Английский,
  2. Испанский,
  3. Китайский,
  4. Итальянский,
  5. Французский.

Если с первыми тремя строчками все стабильно, то позиции 4 и 5 в 2018-м поменялись местами: итальянский язык стал популярнее французского. В рейтинге 2013–2014 годов сообщалось, что итальянский изучают около 1,7 млн человек, в 2014-2015 он был интересен 2 млн человек, а в 2016-м "parlare italiano" пытались около 2,3 млн.

Составление рейтинга языков – непростая задача, ведь подсчитать точное число людей, которые практикуются в конкретном языке, невозможно, и цифры от разных статистических агентств значительно разнятся.

В рейтинге языков по количеству тех, кто им владеет, лидирует все тот же английский: на нем говорят 1 млрд 190 млн человек (17 % населения планеты). На второй строчке – китайский – 1 млрд 107 млн спикеров (15,8 %). На третьем месте – хинди-урду с показателем в 697,4 млн человек. По числу носителей языки распределяются следующим образом: китайский, испанский, английский.

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Delfi Turgid

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