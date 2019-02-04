Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Британская ассоциация потребителей Which? составила рейтинг самых лучших городов Европы для бюджетных туристических поездок, пишет портал sputnik.by. На первом месте по количеству набранных голосов оказалось сразу два города: польский Краков и испанская Валенсия.

Пользователям своего сайта ассоциация предложила оценить европейские города по следующим критериям: стоимость отелей и условия проживания, качество продуктов, общественный транспорт, знаковые достопримечательности, уровень цен и шоппинга.

По результатам опросов более 4 тысяч путешественников, польский Краков и испанская Валенсия набрали одинаковое количество наилучших отзывов. Но в соотношении цена-качество победа все-таки досталась полякам. Замыкает топ столица Венгрии — Будапешт.

В рейтинг наиболее выгодных городов, согласно отзывам, также попали Болонья (Италия), Берлин (Германия), Севилья (Испания), Вена (Австрия) и Амстердам (Нидерланды).

Не удивительно, что среди бюджетных городов не назван ни один город Великобритании.