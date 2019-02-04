Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)
Foto: Shutterstock

Британская ассоциация потребителей Which? составила рейтинг самых лучших городов Европы для бюджетных туристических поездок, пишет портал sputnik.by. На первом месте по количеству набранных голосов оказалось сразу два города: польский Краков и испанская Валенсия.

Пользователям своего сайта ассоциация предложила оценить европейские города по следующим критериям: стоимость отелей и условия проживания, качество продуктов, общественный транспорт, знаковые достопримечательности, уровень цен и шоппинга.

По результатам опросов более 4 тысяч путешественников, польский Краков и испанская Валенсия набрали одинаковое количество наилучших отзывов. Но в соотношении цена-качество победа все-таки досталась полякам. Замыкает топ столица Венгрии — Будапешт.

В рейтинг наиболее выгодных городов, согласно отзывам, также попали Болонья (Италия), Берлин (Германия), Севилья (Испания), Вена (Австрия) и Амстердам (Нидерланды).

Не удивительно, что среди бюджетных городов не назван ни один город Великобритании.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

33 полезные ссылки для тех, кто едет в Польшу

33 полезные ссылки для тех, кто едет в Польшу

Горы, музеи и новая Лодзь. Топ-7 причин отправиться в Польшу уже этой осенью

Горы, музеи и новая Лодзь. Топ-7 причин отправиться в Польшу уже этой осенью

Дешево и сердито: Пять стран Восточной Европы, в которых с туристов не дерут три шкуры

Дешево и сердито: Пять стран Восточной Европы, в которых с туристов не дерут три шкуры

Рижские маршруты

История Засулаукса: имитация Швейцарии и квартал английских работников
ФОТО, ВИДЕО. Небоскреб небоскребу рознь, или

ФОТО, ВИДЕО. Небоскреб небоскребу рознь, или "Бетонные джунгли" Гонконга с высоты птичьего полета

Финляндия возглавила рейтинг

Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран" — она приносит больше всего пользы человечеству. На каком месте Латвия?

Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине

Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине (1)

Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае

Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае (1)

подробнее
Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине

Как выглядят распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине (1)

Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Названы самые бюджетные туристические города Европы (Риги среди них нет)

Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае

Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае (1)

airBaltic открывает новые маршруты на средиземноморские острова

airBaltic открывает новые маршруты на средиземноморские острова

Названы самые опасные для вождения страны в Европе

Названы самые опасные для вождения страны в Европе

подробнее