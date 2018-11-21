Названы самые дикие требования богатых туристов

Delfi Turgid
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Названы самые дикие требования богатых туристов
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

"У богатых свои причуды" - именно так можно охарактеризовать список самых нестандартных запросов состоятельных туристов, о которых рассказал Travel&Leisure. Причем, личный пляж, стилист и дом на дереве для детей - еще не самые впечатляющие варианты.

Эксперты проанализировали запросы обеспеченных туристов за 2017-2018 годы и выделили топ-10 самых нестандартных. Одним из условий для люксового отдыха оказалось наличие на территории дома аквариума для акулы. На втором месте — комната страха, которая должна быть соединена с основной спальней жилища.

По словам представителей Stay One Degree, отдыхающие также искали помещение с вертолетной площадкой на территории и запрашивали личного портретиста для семейного отдыха. Следующее в списке — требование путешественника предоставить дом с винным погребом с 30-летним "Бордо" и 50-летним виски.

В топ-10 диких требований также вошли: пуленепробиваемое стекло во всех комнатах, частная береговая линия, личный зоопарк с живыми экзотическими животными, предпочтительно с тигром, а также кастомизированные шкафы и личные стилисты по приезде.

Среди прочих запросов путешественников предназначенный для детей дом на дереве со всеми удобствами — электричеством, водопроводом, кинотеатром и игровой комнатой.

В августе частная американская авиакомпания NetJets рассказала о самых безумных просьбах и привычках клиентов. Например, один из пассажиров взял с собой на борт собаку и попросил пилота посадить лайнер раньше времени, чтобы его питомец "мог немного погулять и подышать свежим воздухом", а затем продолжить путешествие.

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Delfi Turgid

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