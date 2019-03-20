Названы самые дорогие для жизни города мира

Британский журнал Economist Intelligence Unit (EIU) составил рейтинг самых дорогих для проживания городов. Полный список мегаполисов опубликован на официальном сайте EIU.

Для этого специалисты проанализировали цены на 160 различных товаров и услуг в 133 городах по всей планете.

Впервые в истории рейтинга сразу три мегаполиса заняли первое место, набрав по 107 баллов каждый. Ими оказались Париж, Сингапур и Гонконг.

За ними следуют швейцарские Цюрих (106 баллов) и Женева (101 балл). В десятку лидеров также вошли Осака (Япония) (101 балл), южнокорейский Сеул (100 баллов), Копенгаген (Дания) (100 баллов), Нью-Йорк (100 баллов), Тель-Авив (99 баллов) и Лос-Анджелес (99 баллов).

Самыми дешевыми городами оказались венесуэльская столица Каракас (15 баллов), столица Сирии Дамаск (25 баллов), Ташкент (Узбекистан) (33 балла), казахстанская Алма-Ата (35 баллов) и индийский Бангалор (39 баллов).

В октябре прошлого года MasterCard опубликовала рейтинг 2018 Global Destination Cities Index, в котором отмечены самые дорогие для туристов города мира. Для этого эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах. На первом месте в рейтинге оказался Дубай (ОАЭ), где туристы в среднем оставляют 537 долларов.

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