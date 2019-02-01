Названы самые опасные для вождения страны в Европе

Эксперты Европейского Союза проанализировали информацию по дорожно-транспортным происшествиям за период с 2007 по 2016 г.

Отмечается некоторая тенденция к снижению числа ДТП, однако сейчас на дорогах стран Евросоюза в среднем гибнет 25 600 человек ежегодно. 1,4 млн получают травмы той или иной степени тяжести.

Топ-5 опасных для вождения стран:

Австрия; Германия; Бельгия; Словения; Португалия.

Безопаснее всего на дорогах Дании, Кипра, Финляндии, Франции и Польши (страны перечислены от самой безопасной к менее безопасной).

В отчете ЕС ДТП рассматриваются максимально в деталях. Можно узнать, как число аварий коррелируется с возрастом и гендером участников дорожного движения, погодными условиями и временем суток, сообщает портал 34travel.me.

Интересно, что в наибольшей группе риска оказываются люди старше 65 лет, а также возрастная группа 29–49 лет. Причем это характерно как для опасной Австрии, так и для осторожной Дании. Осмотрительнее всего ведут себя на дорогах люди 18–24 и 50–64 лет. Примечательно, что женщины попадают в смертельные ДТП намного реже: около 6 тысяч случаев к 19 тысячам (в 2016 году).