Названы самые опасные для вождения страны в Европе

Delfi Turgid
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Названы самые опасные для вождения страны в Европе
Foto: Shutterstock

Эксперты Европейского Союза проанализировали информацию по дорожно-транспортным происшествиям за период с 2007 по 2016 г.

Отмечается некоторая тенденция к снижению числа ДТП, однако сейчас на дорогах стран Евросоюза в среднем гибнет 25 600 человек ежегодно. 1,4 млн получают травмы той или иной степени тяжести.

Топ-5 опасных для вождения стран:

  1. Австрия;
  2. Германия;
  3. Бельгия;
  4. Словения;
  5. Португалия.

Безопаснее всего на дорогах Дании, Кипра, Финляндии, Франции и Польши (страны перечислены от самой безопасной к менее безопасной).

В отчете ЕС ДТП рассматриваются максимально в деталях. Можно узнать, как число аварий коррелируется с возрастом и гендером участников дорожного движения, погодными условиями и временем суток, сообщает портал 34travel.me.

Интересно, что в наибольшей группе риска оказываются люди старше 65 лет, а также возрастная группа 29–49 лет. Причем это характерно как для опасной Австрии, так и для осторожной Дании. Осмотрительнее всего ведут себя на дорогах люди 18–24 и 50–64 лет. Примечательно, что женщины попадают в смертельные ДТП намного реже: около 6 тысяч случаев к 19 тысячам (в 2016 году).

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Delfi Turgid

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